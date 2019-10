Rozalija v šoku: zbirali za Krisa, a denar je izginil

Del denarja so nakazali. FOTO: Facebook

Na facebooku jeobjavila šokantno novico (zapis je nelektoriran in objavljen v celoti):»Danes oz. že sinoči sem doživela šok... Denar iz škatle prostovoljni prispevki zaje izginil. Kdor ga je vzel ga pozivam, da le-tega nakaže na društvo Palčica. Otrociin moj maliso se trudili, da bi lahko tudi pri nas zbrali sredstva za malega Junaka Krisa da bi fantek lahko užival življenje. Jaka je zelo jokal,od šoka ni nič rekel. Nataša je pa v šoku rekla: "Kakšne ljudi imate v Črnomlju?" To se tudi sama sprašujem... Zato pozivam tistega,ki je "slučajno" vzel denar da le tega nakaže na račun društva Palčica za malega Junaka Krisa potrdilo mi naj dostavi ali pa objavi. Delite, da čimveč ljudi izve in se najde ta "junak"…«Kot je še zapisala, zadevo preiskuje policija.