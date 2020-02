Šok: ne boste verjeli, kdo je pripravljen podpreti Janšo

Ne ve, ali bi glasoval proti

Iz SAB so naknadno poslali skupno izjavo Bratuškove in Bandellija, ki jo objavljamo v celoti:



»V stranki SAB smo nosilci pobude za oblikovanje levosredinske projektne vlade, osnovane na temeljih sprememb volilne zakonodaje, s katero bi volivcem omogočili večji vpliv na izbiro poslancev. Prizadevamo si, da bi projektna vlada sprejela novelo zakona o volitvah v državni zbor, v vmesnem času pa uredila nekaj najbolj perečih izzivov: čakalne vrste v zdravstvu, dolgotrajno oskrbo in lažji dostop mladim do nakupa prvega stanovanja. Če oblikovanje take koalicije ne bo možno, smo v SAB prepričani, da so predčasne volitve edina prava pot.



Za stranko SAB politike, ki pod vprašaj postavljajo javno zdravstvo, javno šolstvo, vrednote NOB in človekove pravice, niso sprejemljive. Drži pa dejstvo, da se v poslanski skupini o glasovanju o morebitni novi vladi pod vodstvom Janeza Janše še nismo pogovarjali.



V SAB bomo, če do tega pride, tako kot v preteklem mandatu, delovali kot konstruktivna opozicija in podprli vse dobre ukrepe v korist Slovenije in njenih državljanov.«

Ne le v SMC, pestro je očitno tudi v SAB. Nobena skrivnost ni, da so v stranki, ki jo vodi, razdvojeni, saj nekateri niso navdušeni nad sodelovanjem v morebitni tretji vladiin so to tudi javno izrazili, kot na primer ministrica v odhajanjuter ustanovitelj strankein soustanoviteljicaKaže pa, da tudi v stranki nekdanje premierke, ki je sama sicer izključila možnost sodelovanja z Janšo in tudi ni sprejela povabila SDS na pogovore, niso povsem enotnega mnenja, kar se tiče podpore morebitni novi koaliciji. Razvpiti poslanec, ki se je moral kot prvi izmed ministrskega zboraposloviti od svojega ministrskega stolčka, in to že po dveh mesecih , je namreč za STA dejal, da bi verjetno glasoval za nastanek Janševe vlade.Preberite tudi:Bratuškova je ob robu seje vlade pojasnila, da sta jo poslancain Bandelli seznanila s tem, da ju je poklical prvak SMC Počivalšek, a ne zaradi morebitnega prestopa, ampak v smeri tega, da bi tudi SAB vstopila v koalicijo, o kateri se pogajajo SDS, SMC, NSi in Desus. Oba poslanca sta zavrnila namige o prestopu, čeprav ugibanja o Kramarju ne potihnejo.Bandelli je za STA potrdil, da je s Počivalškom govoril o možnosti sodelovanja s koalicijo, če do te ne bo prišlo, pa o drugih možnostih sodelovanja. »Res je, da si vsi želijo novih volitev, a še bolj res je, si jih nihče ne želi,« je ugotavljal. Zatrdil je, da pogovorov z Janšo v SAB niso zavrnili, pač pa so imeli na prvi dan teh pogovorov sejo organov stranke, do dogovora o novem datumu pa še ni prišlo. Po Bandellijevem mnenju bi se SAB sicer glede na svojo bazo volivcev težko vključila v Janševo koalicijo, bodo pa v tem primeru kot opozicijska stranka podpirali dobre projekte oziroma bodo po poslančevih navedbah razvojna opozicija.Na vprašanje, ali bi torej kot poslanec glasoval proti tej vladi, če bi do tega prišlo, pa je odgovoril: »Ne vem, če bi glasoval proti. Verjetno bi glasoval za to, da nastane.« O morebitnem glasovanju o Janši za mandatarja pa se po njegovih navedbah v poslanski skupini še niso pogovarjali.Če Janševa koalicija ne bo nastala, bodo po Bandellijevem mnenju še poskušali uresničiti idejo SAB za oblikovanje projektne vlade.