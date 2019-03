Sodni dan na Štajerskem: močan veter ruši vse pred seboj

Velik del Slovenije je obarvan oranžno. FOTO: Meteo.si

MARIBOR – Številni štajerski gasilci so po burni noči še vedno na terenu, saj močan veter še vedno odkriva strehe in ruva drevesa.Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je dopoldne močan veter, ki ogroža življenje in premoženje ljudi, poleg Maribora zajel tudi Bresternico in Pohorje.Arso je tudi za danes izdal oranžno opozorilo. »Danes bodo najmočnejši sunki vetra na severovzhodu Slovenije presegali hitrost 70 km/h,« je zabeleženo na njihovi spletni strani.Kot poroča Arso, so ponoči sunki vetra dosegali hitrost 80 km/h.