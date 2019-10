Sodišče Adrio poslalo v stečaj

KRANJ – Potem ko je v ponedeljek vodstvo Adrie Airways predlagalo stečaj, je okrožno sodišče v Kranju začelo stečajni postopek tega nekdanjega nacionalnega letalskega prevoznika. Stečaj bo vodil upravitelj, upniki pa imajo tri mesece časa, da prijavijo svoje terjatve in izločitvene pravice v stečajnem postopku.Zadnji dan roka za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic v stečajnem postopku je 3. januar 2020, je razvidno iz današnje objave okrožnega sodišča na spletni strani Ajpesa.Preberite še:Vodstvo Adrie Airways je v ponedeljek sporočilo, da morajo zaradi insolventnosti družbe in v skladu z zakonskimi določbami zaradi položaja, v kakršnem se je Adria znašla, predlagati stečaj podjetja.Letalska družba, ki jo je država leta 2016 prodala neznanemu nemškemu finančnemu skladu 4K, se je že dalj časa ubadala s finančnimi težavami. Te so se po prevzemu še poglobile, čeprav so novi lastniki napovedovali rast, več dokapitalizacij in novega strateškega partnerja.Adria je na koncu ostala brez vseh lastnih letal, več najetih pa so ji v zadnjih tednih zasegle lizinške hiše zaradi neplačanih dolgov. Prav tako je družba, ki ima 558 zaposlenih, dolžna del avgustovskih plač, za september naj jim ne bi plačali socialnih prispevkov.