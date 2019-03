Sneg vse do Portoroža

LJUBLJANA – »Na današnji dan pred 43 leti je bila Slovenija močno zasnežena,« se spominjajo pri Agenciji RS za okolje (Arso). Leta 1976 je do 10. marca močno snežilo, zaradi česa je bilo ponekod tudi skoraj meter in pol snega: »V Novi vasi na Blokah so izmerili 140 cm snega, v Hotedršici pri Logatcu 134 cm, v Cerknici 125 cm, v Kočevju 110 cm, na Vrhniki 80 cm, v Godnjah na Krasu 40 cm in celo v Portorožu (Beli Križ) kar 14 cm snega.« V Ljubljani ga je nasulo za 69 centimetrov, v Tomišlju 75, na Vrhniki 80, v Borovnici 96, v Logatcu pa kar 120 centimetrov.



Snega danes ne pričakujemo, nam pa ne bo manjkalo vetra, zaradi česar so spisali tudi opozorilo (sunki bodo dosegali 70 kilometrov na uro), v prihodnji dneh pa se lahko zgodi, da se bo snežna meja spustila vse do nižin.



V nov teden bomo vstopili s pretežno ali spremenljivo oblačnim vremenom. Sredi dneva in popoldne bodo občasne padavine in plohe: »V južnih krajih se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 500 m. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, v severnih krajih okoli 0, najvišje dnevne od 6 do 12, na Primorskem do 15 °C.«



V torek bo pretežno jasno, čutiti bo tudi severni veter. Dan kasneje prihaja pooblačitev, popoldne in zvečer pa občasne padavine. Meja sneženja se bo približala nižinam, napovedujejo vremenoslovci.