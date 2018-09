Slovenski poslanec na vrhu najbolje plačanih funkcionarjev v državi

Felice Žiža. FOTO: Dz-rs.si



Poslanec s pogodbo

LJUBLJANA – Rekorder v najvišjem izplačilu v javnem sektorju za obdobje junij (to so zadnji javno dostopni podatki na portalu ministrstva za javno upravo OPSI) je zdajšnji poslanec državnega zbora. V tem obdobju je opravljal tri funkcije – bil je strokovni direktor Splošne bolnišnice Izola, višji zdravnik specialist v isti bolnišnici in še poslanec – in je za svoje delo prejel okroglih 14.500 evrov (upoštevane nadure, dežurno delo in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca). Seveda govorimo o bruto znesku, kljub temu pa ta znesek bistveno presega plačo predsednika vlade, države ali državnega zbora.Na hitro smo pregledali, kdo ustreza vsem trem navedenim pogojem in ugotovili, da gre za poslanca italijanske narodne skupnosti. Poslanec je za Slovenskenovice.si pojasnil, kako je do tako visokega izplačila prišlo:»V obdobju junij 2018 sem opravljal naslednja dela:– strokovni direktor od 1. 6. 2018 do 21. 6. 2018;– višji zdravnik specialist SB Izola – delo v neprekinjeni nujni medicinski pomoči (NNMP) (po razporedu v času od 1. 6. 2018 do 21. 6. 2018);– poslanec od 22. 6. do 30. 6. 2018;– na višino plače v SB Izola so poleg plačila redne plače vplivali tudi izplačilo neizkoriščenega sorazmernega deleža letnega dopusta iz leta 2018, izplačilo neizplačanih nadur iz preteklosti ter dela v okviru neprekinjene nujne medicinske pomoči (NNMP).«Vprašali smo ga tudi, ali je funkcije opravljal hkratno s poslansko in ali morebiti zdaj, od imenovanja za poslanca, opravlja še katero drugo funkcijo. »V juniju 2018 nisem hkratno opravljal funkcije strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Izola in funkcije poslanca. Po krajši prekinitvi dela v SB Izola imam poleg poslanske funkcije od 2. 7. 2018 dalje s Splošno bolnišnico Izola sklenjeno pogodbo o opravljanju dela po 13. členu zakona o poslancih (ne gre za delovno mesto, na katerem bi opravljal funkcijo – gre pa za 20 odstotkov dela na delovnem mestu višjega zdravnika specialista).«