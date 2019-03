Slovenke nazdravljajo, rezultati so nadpovprečni

Raziskava je zajela 13 kazalnikov, ki so združeni v tri področja: uporaba interneta, spretnosti internetnih uporabnikov ter področje, ki obsega posebna IKT-znanja in veščine ter zaposljivost. FOTO: Zaslonski posnetek

Dr. Emilija Stojmenova Duh, vodja Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije in raziskovalka na fakulteti za elektrotehniko. FOTO: Osebni arhiv

Nadpovprečne rezultate so dosegle tudi Slovenke v gospodarstvu. V podjetju Bisnode, ki se ukvarja z analizo podatkov, so ob dnevu žena izbrskali podatek, kako uspešna so v Sloveniji podjetja, ki jih vodijo ženske. Analizirali so več kot 18.300 gospodarskih družb, kar predstavlja 25% celotnega gospodarstva, kjer so ženske odgovorne osebe, so zapisali in dodali, da so »ženska podjetja« nadpovprečno učinkovita, saj z enim evrom sredstev ustvarijo skoraj 1,3 evra dobička, medtem ko gospodarstvo ustvari v povprečju 0,9 evra.

LJUBLJANA – Slovenija je majhna država, a kazalci uspešnosti jo pogosto uvrščajo ob bok velikim. Ob dnevu žena so spletna omrežja obogatile številne raziskave, ki nas vselej opominjajo, da kljub visoki tehnološki razvitosti družbe nismo dosegli družbene enakosti žensk in moških, a kaže, da smo na dobri poti.Najnovejša raziskava o ženskah v digitalnem svetu je pokazala, da so Slovenke bolje digitalno izobražene kot njihove evropske kolegice. »Slovenija se uvršča nad povprečje EU,« rezultate pojasnjuje dr., vodja Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije. Zaslugo za to pripisuje dobremu izobraževalnemu sistemu in številnim projektom, ki spodbujajo mlada dekleta in ženske za študij oziroma usposabljanja na tehnoloških področjih. Med uspešnimi projekti so projekt Girls in ICT (Dekleta v IKT) in poletni tabor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Dan za punce, projekt Inženirke in inženirji bomo!, Evropski teden programiranja (EU Code Week), #HiddenNoMore in mnogi drugi, pojasnjuje Stojmenova Duhova, ki kot vodja skrbi za dvig digitalnih kompetenc in digitalno preobrazbo.Na lovorikah najnovejše raziskave ne spali, saj imajo po besedah Stojmenove Duhove, ki je hkrati tudi raziskovalka na fakulteti za elektrotehniko, v prihodnosti še veliko načrtov. Pri dvigu digitalnih kompetenc jim bodo s svojim zgledom pomagale tudi uspešne Slovenke:, ki je vrsto let v sklopu projekta Simbioza skrbela za širjenje digitalnih kompetenc med predstavniki vseh generacij,, slovenska ambasadorka Evropskega tedna programiranja, ki mlade spodbuja k pridobivanju digitalnih veščin, dr., doktorica kemije in raziskovalka na Institutu Jožef Stefan, ki kot koordinatorka projekta Znanost na cesti prispeva k ozaveščanju javnosti o pomenu znanosti za gospodarstvo in družbo, in dr., naša najuspešnejša astrofizičarka ter predsednica komisije za enake možnosti na področju znanosti.Zdaj ostane le še ženskam, da priložnosti in znanje, ki se ponuja s tehnično revolucijo izkoristijo enako, če ne še bolje od svojih moških kolegov.