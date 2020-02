Slovenka ne najde zaposlitve, začeli so se tudi prepiri s partnerjem

Nikakor ne najdem redne zaposlitve, kljub dolgotrajnemu iskanju. Prepričana sem, da sem za nekatera dela že prestara, tako da nimam velike izbire. Kaj mi svetujete? Kje, kako iskati? Podjetniške žilice nimam, čeprav bi najraje delala samostojno in bila sama svoj šef. Imam končano gimnazijo in tekstilni faks, oboje mi nič ne koristi. Denarja ni, s tem niti dostojanstva, samozavesti, varnosti, mirnosti. Prepiri s partnerjem – niti tu ne kaže dobro? Druga stvar: zdravje. Strah me je, da bi še bolj zbolela (imam težave s prebavili). Vedno bolj tudi s hrbtenico, skoraj vsakodnevne bolečine. Poskušam se čim bolj umiriti, sproščati, telovaditi. Kaj predlagate?



Pozdravljena! Tvoje življenje zahteva, da energijsko in praktično uskladiš delovne navade in ustvarjalne moči. Denar v tvojem življenju in pri delu ne sme biti glavna motivacija, ampak bo posledica, odprto sprejemanje sadov pridnega dela. Glavne ovire te karte so strah, kritičnost pa tudi lenoba, previsoki cilji in občutek, da nikoli ni dovolj dobro. Dejstvo je, da si s seboj prinesla veliko talentov, tudi za astrologijo, na primer, dobra bi bila pri karmični diagnostiki, imaš veliko notranjo moč za transformacijo. Manjka pa ti pogum iti v novo, v resnici se ne zavedaš notranjih moči. Si čarovnica in si lahko načaraš vse, po čemer hrepeniš, če se le odločiš predati življenju in ustvarjati iz sebe, slediti poslanstvu. Torej ne potrebuješ dela in denarja, potrebuješ poslanstvo, vizijo, vero vase. Potem bo tudi denar. Poslovno sta nujni samostojnost in fleksibilnost, nisi več narejena za delo pod tujo taktirko. Ko boš zrela, s kolegicami odpri društvo in deluj prek njega, počasi bo vedno več energije in tudi denarja. Če nimaš znanj, s katerimi bi lahko pomagala in svetovala drugim, predlagam, da se lotiš kart za vpogled v človeka in napovedovanje (tarot, ciganke, angelske karte ...), izbiraj jih po občutku in se samo igraj z njimi, naj te same učijo. Uči se, delaj, brusi svojo intuicijo, karte so lahko tvoja vstopna točka v svet pomoči drugim. Tu bo vložek najmanjši, najhitrejši vstop v svet pomoči, ki te tako ali tako najbolj kliče in je tvoje poslanstvo. Pozneje, ko bo več denarja, se lahko odločiš tudi za šolo karmične diagnostike ali za šolo astrologije, mogoče še najbolje oboje. Pred dvema letoma si začela svoj novi cikel in se ti je že malce pokazalo, kje je tvoja pot za nadaljnjih trideset let. Progresirani ascendent konec maja 2021 vstopi v škorpijona, s tem prehodom bodo pasivnost, nemoč in ujetost za tabo, kreativni vidik tebe, moč iz globin pa nova realnost, ki ti bo pomagala živeti svoje poslanstvo. Narejena si za to, da služiš, pomagaš in svetuješ. In, ja, si v intenzivni fazi gradnje, zato moraš zaupati vase.



Zdravstvene težave so povezane samo z nervozo in s preveč pasivnim življenjem. Hrbtenico in psiho bo najbolje zdravila joga, skozi slednjo se boš vedno bolj čutila povezana sama s seboj in se zavedela, kako velik in mogočen mag si v resnici.