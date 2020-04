Slovenka koronavirus premagala pri 106 letih

DSO METLIKA Vsako leto ji pripravijo slavje. FOTO: DSO Metlika

Vedno pozitivna

28. novembra ima rojstni dan.

Delo na polju, gobelini in nogavice

V življenju ji ni bilo lahko. Veliko in trdo je delala, a je vesela, ker je bila štirikrat na morju, leta 1981 pa tudi na Titovem grobu v Beogradu.

Če kam, je koronavirus zasekal in brutalno udaril prav v Belo krajino, točneje v Metliko. V domu starejših občanov so zabeležili prvo smrtno žrtev tega virusa, ki je pahnil svet s tečajev. Za ekipo, zbrano okoli direktorice doma, so zahtevni, naporni časi in ni jih še konec. Tudi zato so zgodbe, kot jo je spisala njihova 106-letna varovanka, še toliko večjega pomena. Koronavirus ni obšel legendarne Angele.To so sporočili tudi svojcem, ki živijo v občini Semič. Res so bili težki dnevi, a je po dveh tednih prišel vesel klic. Angela je premagala virus! »Gospa Ogulin se dobro počuti in ponosni smo nanjo,« je za Slovenske novice povedala direktorica Ivica Lozar. Vsi so seveda presrečni, da je premagala bolezen, hkrati pa upajo, da jo bodo kmalu spet lahko videli.»Veste, Angela Ogulin je zelo pozitivna osebnost, vedno na vse gleda z dobre plati. Je prava kmečka ženska, rada se družim z njo,« nam pove, sekretarka Rdečega križa Metlika, kjer se v teh časih še posebno trudijo in pomagajo na vseh koncih in krajih.»Poskušamo biti v stiku z vsemi, ki potrebujejo pomoč. V času pojava virusa pa hvala donatorjem za materialno pomoč, to so OŠ Metlika in Podzemelj, gostilna Budački, Hotel Bela krajina Metlika in Picerija Pild, trgovina Tuš market Metlika in Hofer ter pekarna Don Don. Verjamemo, da se odzove še kak novi donator. Iskrena in velika hvala pa gre prostovoljcem Rdečega križa Metlika za hiter odziv in pomoč ljudem v stiski,« pravi Zalka in potrdi, da včasih pomaga že topla beseda. »Gospa, ki je preživela tudi drugo svetovno vojno, mi je dejala: 'Ko je bila vojna, smo vedeli, da je najhuje v času, ko se je oglasil alarm. Ko je utihnil, je bilo konec nevarnosti. Zdaj pa smo že mesec dni v alarmu.'«Angela Ogulin je torej ugnala virus, izvemo, da je prijazna in prijetna gospa. Tega, da je z njo vse dobro, se je kajpak razveselilo vse sorodstvo: rodila je tri otroke, ima sedem vnukov, 14 pravnukov in 11 prapravnukov. Angela Ogulin, po domače ji pravijo Škalova botra, je še danes najstarejša občanka Semiča, saj je 28. novembra praznovala 106. rojstni dan. Zadnjih nekaj let živi v domu, prej je bivala v kraju Krvavčji Vrh, kamor se je primožila leta 1935.Rojena je bila v Drašičih v družini, kjer je bilo osem otrok, bila je peta po vrsti. Imela je sestro in šest bratov. Pri hiši se je reklo Pri Matkovičih, pisala se je. Štiri leta šole so za njo v domači vasi Drašiči, potem pa je hitro prijela za kmečka dela. »Da smo zaslužili,« je povedala ob 100. rojstnem dnevu, ki ga je praznovala v krogu domačih na svojem domu.Visoko starost, 93 let, je dočakala že njena mama, očeta pa je izgubila leta 1942, umrl je zaradi pljučnice. Moža je spoznala med delom v vinogradu, po slabega pol leta sta se vzela in rodili so se jima trije otroci:in. »Ko smo imeli krst Toneta, so Italijani napadali Suhor, hiša se je tresla,« ve povedati Angela, ki je rada delala in pomagala na kmetiji. Najraje je okopavala peso in korenje. Ko je bila zima, je pogosto pletla, štrikala in vezla gobeline. Kar 43 jih je naredila in več kot 100 parov nogavic. Vse je razdelila sosedom in sorodnikom.Angela je vesela vsakega obiska, priduša pa se, da slabo sliši. Za 105. rojstni dan ji je pisala tudi nekdanja slovenska prva damain čestitki dodala še sacher torto. V posebnem posvetilu je Kučanova navedla, da je sacherca za posebne ljudi. Takšna je tudi Angela Ogulin!