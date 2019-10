Slovenijo ponoči dobro treslo

LJUBLJANA – Ponoči sta Slovenijo stresla kar dva potresa, najprej malo po polnoči, nato pa še zgodaj zjutraj.



Ob 0.24 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 3,2 v bližini Ilirske Bistrice, 54 kilometrov južno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci zahodne in osrednje Slovenije. Na Uradu za seizmologijo Agencije za okolje (Arso) ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).



Ob 3.33 so seizmografi zabeležili potres magnitude 1,2 v bližini Dravograda, 79 kilometrov severovzhodno od Ljubljane.



Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Mute in okolice. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).