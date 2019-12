Včeraj je dele naše države le pobelil sneg. Največ ga je zapadlo v pasu od Zgornje Gorenjske do Snežnika, v Zadlogu nad Idrijo kar 39 centimetrov. Po podatkih Arsa v Logatcu snežna odeja danes zjutraj sega 31 centimetrov visoko, v Babnem Polju pa le centimeter manj.



Do jutra bodo padavine povsod ponehale. Danes popoldne bomo izmerili od 4 do 9 stopinj Celzija. Težave na cestah Sneg je sicer številne težave povzročal na slovenskih cestah, gasilci so imeli veliko dela s podrtimi drevesi, ki so ovirala promet.



Zaradi okvar na daljnovodih so prebivalci na območju Podvelke, Vitanja, Prebolda in Brežic ostali brez električne energije.