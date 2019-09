Dolžan 25 milijonov evrov, pred sojenjem izginil neznano kam

LJUBLJANA – Nekdanji direktor ljubljanske družbe Maxicom Zlatan Kudić, ki je bil s 25 milijoni evrov dolga med največjimi davčnimi dolžniki, je tik pred koncem sojenja izginil neznano kam, poroča Televizija Slovenija (TVS). Policija je za njim razpisala tiralico, Finančna uprava RS (Furs) pa 25 milijonov evrov dolga najverjetneje ne bo dobila poplačanih.



Kudićevo podjetje Maxicon je od leta 2012 v stečaju. Furs je s stečajem postal upnik, a terjatve nikoli niso bile poplačane. Podjetje Maxicon je bilo nato leta 2017 izbrisano iz sodnega registra, izbrisanega podjetja pa ni mogoče terjati, zato po navedbah TVS tudi ni več na seznamu davčnih dolžnikov.



Tožilstvo Kudiću in še dvema soobtoženima očita davčno utajo, pranje denarja in uničenje poslovnih listin. Izdajal naj bi fiktivne račune, nato pa zahteval preplačan DDV, poroča TVS.



Kudić naj bi pred tedni, ko je bilo sojenje tik pred koncem, nehal hoditi na sodišče. Specializirano državno tožilstvo je predlagalo odreditev pripora, ki ga je sodišče tudi odredilo, na podlagi odredbe sodišča pa je policija razpisala tiralico. Kje je Kudić, ni znano.



Davčne dolgove bi Furs lahko terjal v kazenskem postopku kot premoženjski zahtevek. A vprašanje je, ali bo Kudić še kdaj dosegljiv za slovensko sodišče in ali uradno sploh ima kaj premoženja, še poroča TVS.