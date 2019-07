Slovenija z okrepljenimi vojaškimi enotami na meji

Omejene pristojnosti

PIVKA – Z današnjim dnem je 35 dodatnih pripadnikov Slovenske vojske (SV) začelo izvajanje dodatnih nalog pri varovanju državne meje. Na slovenski južni meji je tako 130 vojakov oziroma okrepljena četa, je v današnji izjavi povedal vodja operative sil SV. Sicer pa so pripadniki SV na meji vse od leta 2015 v podporo policiji. »Želel bi poudariti, da z njimi ves čas zelo dobro sodelujemo, koordiniramo vse naloge in tudi v prihodnje bomo nadaljevali na enak način,« je povedal Kuhar.Osnovna naloga pripadnikov SV je skupno patruljiranje v mešanih patruljah s policijo ob državni meji, prav tako tudi samostojno patruljirajo in opazujejo. »Patruljiramo tudi z lahkimi oklepnimi vozili, nudimo pomoč pri vzdrževanju lahkih tehničnih ovir, državno mejo občasno nadzorujemo tudi z brezpilotnimi letali, tako da izvajamo kar celotni spekter nalog. Če bi vse strnil v eno podporno nalogo, je to izvajanje odvračanja z našo prisotnostjo ob meji.«Pristojnosti SV pri nadzoru državne meje so urejene z zakonom o obrambi. Zato bi po Kuharjevih besedah težko ugodili željam ilirskobistriškega župana, ki si želi, da bi vojska imela na meji večje pristojnosti kot doslej. »Če pa se slovenska vlada odloči drugače, lahko opravljamo tudi naloge po členu 37a zakona, in moram poudariti, da smo pripravljeni tudi na to,« je še povedal.SV opravlja tiste naloge, za katere jih prosi policija. Trenutno je na območju državne meje 130 vojakov, njihovo število pa bi se ob prošnji policije lahko še povečalo. Sicer pa vojaki v mešanih patruljah skrbijo tudi za to, da v primeru napada na policista ustrezno reagirajo in ga branijo.Prošnjo za povečanje števila pripadnikov SV so od policije dobili že prejšnji teden in ne šele po povečanem pritisku nelegalnih migrantov, ki so jih odkrili na območju Ilirske Bistrice. Dodatnih 35 pripadnikov SV bo v mešanih patruljah delovalo na območju PU Koper.