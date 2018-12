Slovenija stoji, kolona dolga 16 kilometrov

LJUBLJANA – Začenjajo se božično-novoletni prazniki, za šolarje pa počitnice, kar pomeni povečanje prometa na slovenskih cestah. Na vrhuncu največje gneče je bilo najhujše na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence iz smeri Brezovice in Brda proti Dolenjski, kjer je bila kolona dolga približno 16 kilometrov.



Na dolenjski avtocesti med priključkom Brežice in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški je bila kolona dolga do približno osem kilometrov (sedaj še pet kilometrov), na podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški pa približno tri kilometre (sedaj dva kilometra).



Pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji je bila kolona dolga približno kilometer. Predor so občasno zapirali zaradi varnosti na avstrijski strani.



Čakalne dobe so na mejnih prehodih Gruškovje, Dobovec, Bistrica ob Sotli, Rigonce, Obrežje, Slovenska vas, Metlika ter Vinica pri izstopu.