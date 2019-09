Slovenija se bliža cilju: Toliko ste zbrali za Krisa

Pomagajte tudi vi:



Vsi, ki bi želeli pomagati Krisu, lahko sredstva nakažete na TRR:



SI56 0510 0801 6627 635

Palčica pomagalčica

Namen nakazila: za Krisa



Lahko pošljete tudi SMS-sporočilo KRIS5 na številko 1919 in s tem prispevate 5 evrov.

LJUBLJANA – Zbiranje donacij za 19-mesečnega, ki nujno potrebuje zdravljenje v tujini, se nadaljuje. Iz dobrodelne organizacije Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, so danes sporočili, koliko SMS-sporočil so poslali uporabniki Telekoma in koliko denarja se je do sedaj nabralo. V treh dneh je bilo poslanih preko 1150 sporočil in zbranih skoraj 600.000 evrov pomoči. Seveda gre le za uporabnike tega operaterja, na druge informacije še čakajo.Glede na objavljeno lahko sklepamo, da so na dobri poti, da bodo Krisu lahko omogočili zdravljenje v ZDA. Na facebooku so zapisali: »Se bližamo cilju?« Kasneje so še dodali: »Kristalno jasno je, da smo na čudoviti poti! Bravo za vse nas!«Dobrodelna akcija je še v polnem teku in zbiranje sredstev poteka praktično po vsej državi. Do danes zjutraj je bilo na računu že več kot 810.000 evrov (koliko jih je bilo včeraj, preberite tukaj ). Akciji so se pridružili glasbeniki, igralci, pevci, podjetniki, obrtniki, politiki itd. Vsak po svoji moči prispeva za pregrešno drago zdravilo, ki bi ustavilo Krisovo bolezen in mu pomagalo do lepšega življenja.