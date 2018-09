Slovenija pobarvana v opozorilno barvo: to nas čaka

Tako opozorilo so pripravili za sredo zjutraj. FOTO: Arso

LJUBLJANA – V sredo je Slovenija, z izjemo Obale, obarvana v rumeno opozorilno barvo. Krive so nizke temperature: jutranje se bodo na severozahodu države spustile celo do ledišča, medtem ko bodo drugod termometri kazali od dve do štiri stopinje Celzija. Čez dan bo topleje: od 12 do 15 stopinj, ob morju še dve topleje.Razen precej nizkih temperatur prinašamo tudi dobre novice vremenoslovcev: »Kar se padavin tiče, smo zaključili za ta teden. Sledijo spet dnevi z obilo sončnega vremena, postopno bo tudi topleje.«