Slovenija med tremi najboljšimi. Se strinjate?

Raziskava OECD je za varnost dala takšne rezultate (najvišji indeks imajo tiste države, kjer se ljudje počutijo najbolj varne). FOTO: OECD

LJUBLJANA – Pred časom smo sedeli za mizo z Dejanom Roljićem iz ABC Pospeševalnika. Tema pogovora je nanesla tudi na selitev iz Slovenije . Takrat nam je na vprašanje, kako to, da je ostal v Sloveniji, odvrnil: »Jaz grem ob 3. uri ponoči domov peš in niti za trenutek me ni strah, ko se sprehajam po cesti. Kakovost življenja je sama po sebi zelo visoka. Mogoče smo ljudje nekoliko čudni, ampak načelno je Slovenija vse, kar potrebuješ. Ravno sva se pogovarjala s kolegico, ki ne živi več tukaj in jo nenehno spodbujam, da bi se morala vrniti. Ker ima vse, kar potrebuje, tu in ne vem, zakaj bi se sploh ljudje želeli preseliti v tujino. Ni pa nič narobe, če gredo za nekaj let v tujino in se potem vrnejo. To ne pomeni, da jim ni uspelo, ampak da so pogrešali svoj dom. Tako da bom jaz kar tu ostal. Ljudje, ki stremijo za denarjem, ne bodo nikoli bogati, saj jih bo to žrlo vse življenje.«Očitno so podobnega mnenja, vsaj kar se varnosti ponoči na ulici tiče, tudi drugi Slovenci. Po spletnih omrežjih namreč te dni kroži raziskava držav OECD iz leta 2017 o tem, kako varne se počutimo v državi. In Slovenci smo med najboljšimi tremi po tem kazalniku. To pomeni, da se počutimo varne. Pred nami sta zgolj Norveška (najvišje na lestvici) in Islandija. Naši sosedi Madžarska in Italija sta precej za nami, medtem ko je Avstrija znotraj deseterice (9. mesto). Podatka za južno sosedo Hrvaško ni.