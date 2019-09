Slovenija dokazala, da zmore: cilj za Krisa dosežen

Vsa Slovenija je stopila skupaj in v le nekaj dneh zbrala potreben znesek za zdravilo zolgensma, ki naj bi pozdravilo spinalno mišično atrofijo 19-mesečnegaIz društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki so sporočili, da je »cilj za Krisa dosežen«. Dodali so, da bodo točno vsoto zbranega denarja sporočili naknadno, saj število iz sekunde v sekundo narašča. Za Slovenske novice so v društvu povedali, da je že sedaj jasno, da je samo z donacijami prek SMS-sporočil dosežen enormen znesek.Naknadno so iz društva sporočili, da so operaterje zaprosili, naj se SMS sporočila KRIS5 na 1919 ustavi.Akcija zbiranja sredstev za Krisa je stekla prejšnji teden, potem ko je njegova zgodba prišla v javnost. Slovenija se je združila, kot se ni že dolgo. Mnogi so nakazovali sredstva na tekoči račun društva Palčica pomagalčica, stekla je akcija pošiljanja SMS-sporočil, našli pa so se tudi posamezniki, ki so zbirali sredstva za malčka tako, da so darovali svoje storitve ali pa dali na licitacijo kakšen predmet, večinoma drese znanih športnikov.Preberite še:»Tudi Kris zelo dobro ve, da se dogaja nekaj zelo pomembnega, dobrega. Izjemno priden je, dobro razpoložen,« je v pogovoru za Slovenske novice povedal Krisov oče. Družinica skupaj s Krisovim zdravnikom dr.ureja zdravniško dokumentacijo, ki jo potrebujejo v ZDA, kjer naj bi Kris s starši ostal približno mesec dni, kot je povedala njegova mati