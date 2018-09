Slovenija dobila novo vlado in najmlajšega premierja doslej

Seznam novoizvoljenih ministrov:



Ministrstvo za notranje zadeve: Boštjan Poklukar (LMŠ)

Ministrstvo za zunanje zadeve: Miro Cerar (SMC)

Ministrstvo za obrambo: Karl Erjavec (DeSUS)

Ministrstvo za finance: Andrej Bertoncelj (LMŠ)

Ministrstvo za pravosodje: Andreja Katič (SD)

Ministrstvo za zdravje: Samo Fakin (LMŠ)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Ksenija Klampfer (SMC)

Ministrstvo za javno upravo: Rudi Medved (LMŠ)

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Jernej Pikalo (SD)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: Zdravko Počivalšek (SMC)

Ministrstvo za okolje in prostor: Jure Leben (SMC)

Ministrstvo za infrastrukturo: Alenka Bratušek (SAB)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Aleksandra Pivec (DeSUS)

Ministrstvo za kulturo: Dejan Prešiček (SD)

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: Marko Bandelli (SAB)

Urad vlade za Slovence v zamejstvu: Peter Jožef Česnik (SAB)

LJUBLJANA – DZ je s 45 glasovi za in 34 proti potrdil ministrsko ekipo nove vlade, ki jo bo vodil prvak LMŠ. S tem je Slovenija dobila 13. vlado, ki jo bodo sestavljale LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS. Prvo manjšinsko vlado v zgodovini samostojne Slovenije Šarec prevzema kot najmlajši premier doslej.Za izvolitev 13. slovenske vlade so glasovali poslanci LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS, ki bodo tvorile vladno koalicijo, podprla pa sta jo tudi poslanca narodnih manjšin. Proti so glasovali poslanci SDS, NSi in SNS, medtem ko so se poslanci Levice glasovanja vzdržali.(NSi) in(SDS) se glasovanja nista udeležila.S strankami koalicije so v Levici namreč sklenili dogovor o sodelovanju, v skladu s katerim njihovi poslanci ministrskim kandidatom niso smeli nasprotovati. Ker pa imajo pomisleke do nekaterih ministrov, jih danes tudi niso podprli.Novoizvoljeni ministri so pred državnim zborom že zaprisegli, da bodo »spoštovali ustavni red, ravnali po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije«.Predsednik vlade Marjan Šarec že ob 20. uri prevzel posle od svojega predhodnika, sledila pa bo že prva seja novoizvoljene vlade. Ta bo namenjena imenovanju nekaterih državnih sekretarjev. Na večini ministrstev so za petek že napovedane primopredaje poslov.