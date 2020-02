Slovenija bo donirala več kot milijon mask in 60 tisočakov

Slovenija bo Kitajski za pomoč v boju proti novemu koronavirusu danes poslala 1,2 milijona zaščitnih mask. Poleg tega bo za nujno humanitarno pomoč namenila prispevek Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) v višini 60.000 evrov.



Kot so sporočili po današnji seji vlade, bo 1,213.400 zaščitnih mask, ki jih bo Slovenija poslala na Kitajsko, donirala slovenska podružnica podjetja Kylin Prime Group (KPG), Slovenija pa bo krila četrtino stroškov prevoza pošiljke na Kitajsko.



Uprava za zaščito in reševanje bo organizirala prevoz zaščitnih mask iz Ljubljane na Dunaj, od koder bo predvidoma v petek v Vuhan, žarišče izbruha novega virusa, poletelo letalo mehanizma EU za civilno zaščito.



Vlada je poleg tega sklenila, da bo za nujno humanitarno pomoč namenila prispevek WHO v višini 60.000 evrov.



Na Kitajskem je novi virus do zdaj zahteval več kot 1.350 življenj, okuženih pa je skoraj 60.000 ljudi. Virus se širi tudi po svetu.