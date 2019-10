Slovenec ima na računu 500.000 evrov, prejema pa socialni transfer

LJUBLJANA – Danes je v državnem zboru (DZ) dobil besedo predsednik vlade Marjan Šarec. Poslanci so zanj pripravili kar nekaj vprašanj, izrečeni so bili tudi očitki, da Slovenija ni socialna država, s čimer pa se premier ni strinjal. Začel je s porodniškim dopustom, ki da vsi vemo, kako je urejeno pri nas: »Na Nizozemskem je drugače. Po mojih podatkih se ne izplačuje porodniška za vse leto.« Poudarja, da v Sloveniji veliko namenjamo za socialne transferje, a da obstajajo anomalije.

Upokojenec

​Kot primer Šarec navaja upokojenca, ki je delal zgolj 20 let, in ima premoženje tik pod cenzusom. Ta dobi varstveni dodatek 592 evrov. Na drugi strani pa imamo upokojenca, ki je delal 40 let, pa premoženje tik nad cenzusom, pa dobi 530 evrov zagotovljene pokojnine.

​Bogataš

»Imamo ljudi, ki imajo na računu v tujini 500.000 evrov, ampak ker se v premoženje štejejo samo obresti od tega, to je 2000 ali koliko že, ta človek dobi še otroški dodatek. To so anomalije, o katerih govorim in ki jih vi ravno tako zanikate kot nekateri podnebne spremembe,« meni Šarec. »In trditi, da ta država ni socialna, da ne namenja nič za socialo in da so ljudje brez vsake podpore – tega pa ne morem sprejeti. Se pa strinjam, da so primeri, ki so v nebo vpijoči. Zagotovo so. In tudi ta vlada je socialno naravnana. Poglejte proračun in transferje v proračunu. Absolutno je ogromno socialnih transferjev.«



​Šarec je še dejal, da so med pogovori o socialnih transferjih ugotovili, da so celotni transferji glede na velikost države in glede na število prebivalstva za 25 odstotkov večji. S čim je primerjal, ni pojasnil.