Slabovidna Miha in Alja oživita zvečer, ko se stemni

Alja je napolnila tri leta. Miha je star šest let. FOTO: Osebni Arhiv

Ko se zvečeri, oživita



Otroka potrebujeta številne pripomočke

Dobrodelni koncert za Miho in Aljo bo v četrtek, 23. maja 2019 ob 19. uri v Športni dvorani Domžale. FOTO: Osebni Arhiv

Z močno pobudo in v sodelovanju s sokrajanom in prijateljem Tonetom Omahnom, harmonikarjem in vokalistom skupine Gamsi, je družina Grat organizirala dobrodelni koncert. FOTO: Osebni Arhiv

Bolezen sta podedovala

Mihov in Aljin svet je črno bel z mnogimi odtenki sive. FOTO: Osebni Arhiv



Na zdravljenje v Anglijo

Alja in Miha sta navihana otroka. FOTO: Osebni Arhiv



Miha: Ma dej Alja, ti si še bolj slepa kot jaz

LJUBLJANA –(6) in(3) sta bratec in sestrica, ki sta težko slabovidna že od rojstva. Imata le 5-odstotni ostanek vida, a zdi se, da ga ob pomoči in podpori družine, vzgojiteljic, zdravnikov in prijateljev več kot uspešno in stoodstono uporabljata. Medtem ko bi odrasli s takpnim odstotkom vida videli le svetlobo, temo in kakšne obrise, se Miha in Alja igrata na igrišču, pomagata pri gospodinjskih opravilih, bereta ... Hodita v vrtec, a se bo že septembra za šestletnega Miha zgodila nova prelomnica, ko bo kot prvošolček sedel v šolske klopi.Svet vidita po svoje - megleno in črno belo z mnogimi odtenki sive, opisujeta staršain, zato ves čas nosita očala s prav posebnimi filtri, sicer bi bila podnevi zunaj slepa. »Močno ju moti vsakršna svetloba, bodisi zunanja, bodisi notranja. Če pada dež ali sije sonce,« pojasnjujeta. Ko se stemni, oživita, saj ju takrat svetloba ne ovira. Doma so se otrokoma prilagodili tako, da živijo v temnem prostoru s spuščenimi roletami in žaluzijami. »Ko se stemni, sama rečeta, da ne potrebujeta več očal in si jih snameta. Začnejo se dirke po stanovanju, da me je kar strah,« opisuje mama Lucija, ki ne more verjeti, da sta otroka tako okretna s tako hudo okvaro vida. Očala si snameta tudi na oblačen dan, ko so v globokem gozdu, a takrat so lahko nevarne spolzke korenine.Poleg dnevne in barvne slepote, je pri Mihi in Alji prisotna tudi slaba vidna ostrina. »Vidita le nekaj metrov pred sabo. Lažje opazita večje predmete, manjši jima predstavljajo težave. Težave imata tudi pri globinskem vidu: hoja po stopnicah, prehod na pločnik in iz njega, korenine v gozdu ... Doslej sta dobro odnesla in skoraj brez poškod, in še te so bile splet nesrečnih okoliščin. Alji je namreč spodrnilo na mokrih keramičnih ploščicah in si je pridelala štiri šive na ustnicah.Za družino otrokove zdravstvene težave predstavljajo velik finančni zalogaj, zato so v preteklosti že zbirali zamaške, star papir organizirali dobrodelni tek, tokrat pa jutri organizirajo še dobrodelni koncert na pobudo in v sodelovanju s sokrajanom in prijateljem, harmonikarjem in vokalistom skupine Gamsi. Dobrodelni koncert bo namenjenm zbiranju sredstev za nakup pripomočkov za Miha in Aljo.Poleg očal, ki jih morajo zaradi obrabe zamenjati vsj enkrat na leto, bo Miha kot prvošolček potreboval tudi druge pripomočke. Elektronska lupa ima razpon cen od 600 pa tudi preko 3.000 evrov. Ko bo vešč uporabe, bo družina investirala v zmogljiv, slabovidni osebi prilagojen tablični računalnik iPad. A to so po mnenju staršev le osnove za normalno življenje. »Za vsakodnevne sprehode bi potrebovala monokularni daljnogled, da nista omejena samo na nekaj metrov vida, ampak lahko pokukata tudi malo dlje v svet.«Šestletni Miha se svoje drugačnosti že nekoliko zaveda. »'Mami, kdaj bom videl kot drugi sošolci', me sprašuje. Odgovorim mu, da delamo vse, kar lahko. 'Dobro je, da lahko kaj vidiš in imaš super očala',« mu pojasni mama Lucija in takrat Miha skoraj začne jokati.Mala pobalina, ki se v ničemer razen po sočnih očal, ki jih vseskozi nosita, ne razlikujeta od svojih vrstnikov, bi rada tudi plavala in smučala. Da bi uresničila svoje sanje, je potrebno globoko seči v denarnico. »Miha si nadvse želi smučati, a dokler mu ne zagotoviva smučarskih očal z ustreznimi filtri, ki mu bodo ob močni difuzni svetlobi omogočala zadostno zaščito, je to domala nemogoče. Obstoječa očala so ravno zaradi močnega bleščanja, ki je na snegu še izrazitejše, popolnoma neprimerna. Za uživanje na morju jima želiva priskrbeti ustrezno prilagojena plavalna očala, saj z obstoječimi ne moreta čofotati, kot bi si želela,« pojasnjujeta starša.Otroka sta zbolela zaradi redke genetske bolezni, ki sta jo naključno podedovala po svojih starših. Sama za gen nista vedela, dokler pri Mihatovih petih mesecih niso opravili genskih preiskav. Staršema je bila nenavadno, da sta Mihovi nenadzorovano gibali in rahlo treslo (nistagmus), a so zdravniki po letu dni diagnosticirali težko slabovidnost. V drugi nosečnosti je bila Lucija »sveto prepričana«, da bo z drugim otrokom vse v redu, zato nista opravila genetskih preiskav. »Ko je bila Alja stara šest tednov sem dobila izvide ... en teden sem le jokala in upala, da so le slabe sanje,« se spominja Lucija. A si je drugega otroka in punčke tako srčno želela, da se tudi v primeru, da bi v nosečnosti izvedela za diagnozo hčerke, ne bi odločila drugače kot se je.Miha in Alja svet tako vidita po svoje, z zbiranjem prostovoljnih prispevkov pa bi radi pomagali, da bosta videla vse lepote in barve našega sveta. Znanost je, kot pravita starša, v zadnjih letih napredovala, vendar ali bodo otrokoma očesi uspeli pozdraviti, je še prezgodaj govoriti. Družina se je sicer ob pomoči oftamologinje iz Očesne klinike prijavila na genetsko zdravljennje v Angliji, a gre še vedbi za študijo oziroma poizkus zdravljenja na enem očesu. Klic lahko pričakujete najverjetneje še letos, a je pred starši huda dilema. »Lahko jima omogočim čisto novo vidno izkušnjo, ampak, kaj pa, če bo slabše? Vedno je lahko slabše. Lahko pride to tumorja v možganih, do okužbe, ker pride do posega v oko, ...« našteva Lucija.Možnosti, kako otrokoma približati svet dobro videčih ljudi, je kar nekaj - z raznimi očali, elektronskimi lupami, računalniki ...- a kot pravi mama, se »vse močno vrti okrog denarja«. Družina se je obrnila tako na dobrodelnost in si močno želijo, da bi otroka v vrtcu, šoli in pozneje v odraslosti čim manj stalnih prilagoditev, spremljevalk in da bi lahko zaživela samostojno. Miha je pred kratkim že sam pripravil zajtrk in pri tem narezal kruh. »Za vsako novo stvar, ki se jo želita naučiti, morata posebej vložiti veliko truda in energije, pri tem ko se njuni sovrstniki lahko učijo sproti.«Vstop na koncert bo s prostovoljnimi prispevki, z zbranimi sredstvi pa boste Mihu in Alji pomagali do mnogih pripomočkov, ki jih potrebujeta, da lažje sledita sovrstnikom in kljub slabovidnosti segata po zvezdah, zaključila starša. Pri tem mama Lucija pove, da se otroka včasih tudi zbadata in da zna Miha Alji reči 'Ma dej Alja, ti si še bolj slepa kot jaz', a ju mama popravi, da nista slepa, le slabše vidita, a navihana in razigrana pa sta kot večina sovrstnikov.