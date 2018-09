Slaba novica za morebitnega kupca POP TV

United Group želi kupiti Pro plus, AVK pa o tem še kar odloča. FOTO: Jože Suhadolnik

O tožbi še odločajo

LJUBLJANA – Upravno sodišče je pritrdilo Javni agencija RS za varstvo konkurence (AVK) in zavrnilo zahtevo skupine United Group za začasno zadržanje izvrševanja odločbe AVK v postopku presoje skladnosti koncentracije podjetij iz skupine United Group nad dejavnostjo izdajanja TV programov Sport Klub.AVK je prejela sklep Upravnega sodišča, s katerim je zavrnilo zahtevo skupine United Group. AVK je namreč 4. septembra izdala odločbo, s katero je ugotovila, da je navedena koncentracija neskladna s pravili konkurence in se prepove.Skupini United Group, ki želi prek podjetja Slovenia Broadband kupiti Pro plus, pod okriljem katere program oddajata televiziji POP TV in Kanal A (AVK v tej zadevi še ni odločila), je AVK naložila, da v roku 90 dni izloči dejavnost izdajanja TV programov Sport Klub, v šestih mesecih pa jih proda neodvisnemu in primernemu kupcu. Poleg tega podjetja iz skupine United Group tri leta od prodaje ne smejo opravljati dejavnosti izdajanja športnih TV programov. S tem bo vzpostavljeno stanje na trgu Republike Slovenije, kot je obstajalo pred izvedbo koncentracije, so sporočili iz AVK.United Group je zoper odločbo AVK vložila tožbo in zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero je sodišču predlagala, naj do pravnomočne odločitve o tožbi zoper odločbo AVK zadrži učinkovanje in izvršitev odločbe. Sodišče je zahtevo za izdajo začasne odredbe zavrnilo, ker ta ni utemeljena, o tožbi pa Upravno sodišče še ni odločilo. Kako bodo odločitev AVK čutili gledalci , smo povprašali tri ponudnike storitev. Iz T-2 so sporočili, da s celotno vsebino odločbe še niso seznanjeni, zato je še ne morejo komentirati. Podobno v Telekomu Slovenije odločbe niso želeli komentirati, glede tega, ali bi lahko gledalci ostati brez programov, ki jih izdaja Sport Klub, pa pravijo, da je o tem še prezgodaj govoriti. Pri A1 pa so poudarili, da to na dostopnost programov Sport Klub v njihovih programskih shemah ne bo vplivalo.