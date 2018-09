Skupina NLB z manj dobička kot lani

LJUBLJANA – NLB Skupina je v letošnjem prvem polletju ustvarila 104,8 milijona evrov čistega dobička, kar pa je 11 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Kot pojasnjujejo iz omenjene skupine, je to predvsem zaradi nižjega sproščanja oslabitev in rezervacij za kreditna tveganja.



Čisti skupni prihodki iz poslovanja so znašali 243 milijonov evrov, kar je odstotek več v primerjavi z enakim obdobjem lani (v 1. polletju 2017: 241,1 milijona evrov) kot posledica višjih čistih obrestnih prihodkov (dva odstotka več v primerjavi z enakim obdobjem lani) ter prihodkov iz naslova provizij in opravnin (5 odstotkov več kot v enakem obdobju lani).



Na trgih JV Evrope so vse bančne članice poslovale dobičkonosno in so k dobičku NLB Skupine pred davki prispevale 41 odstotkov (49,4 milijona evrov), sporočajo po seji nadzornega sveta NLB.