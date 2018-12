Skrivni namig za velike in majhne zimske športnike 

S smučarsko vozovnico Ski)Hit je gostom na voljo 8 najboljših smučarskih območij vzhodne Tirolske in Koroške. Otroci, stari do 6 let, na vseh smučarskih območjih Ski)Hit smučajo brezplačno, otroci in najstniki od 6 do 18 let pa imajo 50 % popusta na ceno smučarske vozovnice za odrasle. Pri družinah z več kot dvema otrokoma, starima med 6 in 18 let, je smučarska vozovnica za vsakega nadaljnjega mladoletnega otroka brezplačna.

FOTO: Schultz-ski.at

​V Gradonni ne boste prikrajšani niti za kulinarični užitek. Glavni kuhar Michael Karl, ki vas bo razvajal s sodobnimi jedmi, združuje vplive sredozemske in azijske kuhinje z vzhodnotirolsko domačnostjo. Izbirate lahko med prenočitvami v enem izmed luksuznih châletov ali v superiornem štirizvezdičnem hotelu. K sprostitvi vas bo vabilo tudi spa območje z ekskluzivnimi tretmaji, zasebnimi tečaji joge in hišno kozmetično linijo Magdalena’s.

FOTO: Schultz-ski.at

Več informacij o zimskem dopustovanju v Avstriji najdete na Austria.info

Privoščite si smučanje na visoki ravni ter izkoristite dobro razmerje med ceno in kakovostjo storitev – za vse generacije in želje. Še posebej dobro je tukaj poskrbljeno za družine, na primer v hotelu Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian**** , prijaznem do družin, ali luksuznem hotelu Gradonna Mountain Resort**** Prvi družinski velnes hotel vzhodne Tirolske, hotel Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian , je simbol vzhodnotirolske gostoljubnosti. Gostje lahko izbirajo med studii z ločenimi spalnicami, junior suitami s kombiniranimi dvoposteljnimi sobami ali premium suitami. Tudi hotelska velneška rezidenca postavlja visoka merila z novim zasebnim spajem, otroškim notranjim bazenom in ekskluzivnim območjem s savnami. V ceno prenočitve sta vključena tudi 12-urno varstvo otrok in prost vstop v Teenie Club 12+. Gradonna Mountain Resort Châlets & Hotel zagotavlja luksuz na snegu in predstavlja sanje vsakega zimskega športnika. Letovišče, v katerem niso dovoljeni avtomobili, ponuja neposreden dostop do smučarskega območja Großglockner Resort Kals-Matrei, ki je bilo že večkrat odlikovano za svojo raznolikost in prijaznost do družin. Za majhne goste od treh let je na voljo celodnevno varstvo.