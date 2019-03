Škandal s podatki pacientov na spletu: bolnišnica Izola sporoča to

Splošna bolnišnica Izola FOTO: Tomaz GregoriČ, Mao

Ilustracija elektronske napotnice, Ljubljana, 26. 2. 2018 FOTO: Voranc Vogel/delo

Podrobna analiza dogodka je pokazala, da ni prišlo do nobenega uhajanja osebnih ali katerihkoli drugih podatkov iz našega internega bolnišničnega informacijskega sistema.

IZOLA - Poročali smo že, da je v slovenskem zdravstvu, ki so se naročili na pregled v bolnišnici Izola od začetka leta 2016, bili dostopni kar prek Googla.Mag., direktor bolnišnice Izola, je potrdil, da so bili v petek obveščeni, da naj bi bili preko iskalnika Google vidni podatki pacientov. Kot pravi, so ugotovili, da zadeva nanaša na lani ukinjeno storitev spletnega naročanja.»Po takojšnjem temeljitem poizvedovanju bolnišničnih in zunanjih strokovnjakov za informacijsko varnost smo ugotovili, da so bili v Googlovem iskalniku prisotni zadetki, povezani z v letu 2018 opravljeno varnostjo ranljivostjo naše spletne strani za storitev spletnega naročanja.«Kot pravijo, so omenjeno ranljivost odpravili nemudoma z varnostno nadgradnjo. »Takrat je lahko posameznik ob oddaji naročila za zdravstveno storitev priložil posamezne dokumente. Zaradi takratne ranljivosti našega spletnega naročanja je Googlov iskalnik samodejno naredil tako imenovani posnetek spletnega mesta (indeks). Skladno s tem smo takrat kot enega izmed ukrepov zahtevali izbris naših podatkov iz Googlovih iskalnih seznamov,«.Kljub vsemu so se v Googlovem iskalniku ponovno pojavile nekatere povezave na napotnice in druge dokumente, kjer je Googlov iskalnik vračal zadetke, ki pa so uporabnika obveščale o neobstoječi vsebini. Spletna stran www.sb-izola.si je ob poizkusu odpiranja kateregakoli izmed najdenih zadetkov vselej vrnila odgovor, da omenjena povezav ni veljavna. Googlov iskalnik je v zadetkih poleg povezav ponudil tudi predogledne sličice, iz katerih ni mogoče razbrati izvorne vsebine samega dokumenta.»Dne 8.3.2019 smo ponovno podali zahtevo iskalniku Google, da vse neobstoječe povezave umakne iz svoje spletne strani. Povezave so bile odstranjene v manj kot 24 urah, torej v soboto 9.3.2019.«V skladu z zakonodajo so o omenjenem dogodku ter postopku reševanja sproti obveščali informacijskega pooblaščenca.»Podrobna analiza dogodka je pokazala, da ni prišlo do nobenega uhajanja osebnih ali katerihkoli drugih podatkov iz našega internega bolnišničnega informacijskega sistema,« je še zatrdil Mag. Radivoj Nardin.