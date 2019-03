Škandal brez primere: podatki o slovenskih pacientih dostopni kar na spletu

IZOLA – Slovensko zdravstvo pretresa nov škandal. Izvidi in napotnice Slovencev, ki so se naročili na pregled v bolnišnici Izola od začetka leta 2016, so bili dostopni kar prek Googla, poroča spletni portal Slo-Tech.



Za zdaj vse kaže, da je IT-sistem avtomatično objavljal izvide in napotnice na spletu. Ker Google (in seveda drugi spletni iskalniki) avtomatično indeksira vso vsebino, ki ni zaščitena na platformah, kot je WordPress, je lahko kdor koli na svetu preverjal zdravstveno stanje Primorcev.



Informacijski pooblaščenec je bil o tem obveščen pretekli petek in je takoj odredil bolnišnici umik dokumentov s spleta, kar je po poročanju omenjenega portala bolnišnica v soboto tudi naredila. Vendar pa je bila z objavo fotografij pacientom škoda že narejena. Kot je za portal dejal neznani vir, ki jim je tudi posredoval primere dokumentov, so bili med izvidi tudi primeri Slovencev s hivom in drugimi družbeno stigmatiziranimi boleznimi.



Kako se je kaj takšnega lahko zgodilo, ali so prizadete paciente o incidentu že obvestili in kako bodo popravili nastalo škodo, preverjamo v izolski bolnišnici, a na njihova pojasnila še čakamo.