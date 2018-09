Šiško šokiral z izjavo po izpustitvi

Besede podpore

»Iskreno povedano nisem pričakoval, da bom že zdaj zunaj. Absolutno pa sem pričakoval, da bom izpuščen. Vem, da ne morem biti kriv, ker nismo naredili ničesar. Dosegli pa smo to, kar je bil načrt. Načrt je bil absolutno razburkati Slovenijo. Namen je bil, da ljudem v naši domovini pokažemo, v kakšni državi živimo,« je po izpustitvi medijem dejal Šiško





FOTO: Facebook

Aretacija po hišnih preiskavah