Šiško priznal, kaj je resnično želel doseči

MARIBOR –je potem, ko so ga izpustili iz pridržanja , pod spomenikom generala Maistra sklical novinarsko konferenco. Predstavnikom medijem je povedal, da so bili posnetki Štajerske varde med urjenjem provokacija, s katero je želel opozoriti državljane Slovenije, da ne smejo dovoliti, da državo vodijo ljudje, za katere je glasovala zgolj peščica ljudi, poroča Večer. Ljudem je menda želel pokazati, »kako delujejo mediji, politika in tisti, ki bi morali pri nas skrbeti za varnost: policija, vojska in varnostnoobveščevalne službe. To je bil namen in zadevo smo nadvse uspešno izvedli.«Na vprašanje, zakaj je potreben oborožen postroj, je Šiško dejal: »Kje ste videli oborožene ljudi. Imitacije air soft pušk so videti kot prave,« je še dejal. Za nobeno nasilno rušenje državne ureditve ni šlo, je še dejal Šiško, navsezadnje se je vse dogajalo v času, ko je stari predsednik vlade odstopil, nove vlade pa še ni bilo. »Torej nisem imel nikogar rušiti.«