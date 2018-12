Sipe v brodetu, lignji pa na šporko

Pri čiščenju ne gre brez hudo črnih rok, a je zato kasneje slajše. FOTOGRAFIJE: JANEZ MUŽIČ

Hobotnice so redke

Tako velike primerke sip ribiči letos še čakajo.

Zmagovalec Tomaž Kogovšek je ujel 17 lignjev in sip.

Včasih je bil ulov bogatejši

Lignji na šporko

Sipin brodet s polento

Tudi neočiščeni teknejo

406

gramov je tehtal največji ligenj.

Brez črnih rok ne gre

Sipe in lignje je treba očistiti, kar je neprijetno opravilo, saj imajo črnilno žlezo. Ko se počutijo ogrožene, v curku spustijo značilno črnilo. Še zlasti sipe ga imajo precej, tako da pri čiščenju brez črnih rok ne gre. To, pravijo piranski ribiči, ni pomembno, saj jim sipe in lignji te dni ponujajo posebne ribiške užitke ...

Sprehajalcu ob morski obali se prav lahko zgodi, da opazi, kako ribič s čolna navdušeno maha. Tudi če mu prijazno pomaha nazaj, ribič še kar zamahuje. Šele takrat dojame, da ne pozdravlja njega, ampak da s temi ponavljajočimi se dolgimi gibi roke gor in dol cuka z laksom.A ne lovi rib, ampak lignje in sipe. Te se lovijo s puščami oziroma peškafondi, kot pravijo umetnim vabam v obliki ribic, ki jih sipe in lignji v iskanju hrane prav radi napadajo. Če se pušča giba, jo prej opazijo, zato značilno mahanje z roko.Tradicionalna zimska sezona lova na sipe in lignje se je začela. Izkušeni športni morski ribiči pravijo, da je pravi čas zanje, ko je tako mrzlo, da pri cukanju ne čutiš prstov. Tako nizkih temperatur na morju te dni še ni, a lignje in sipe že lovijo. Tudi člani piranskega ribiškega društva Oradela so sezono ribolova tradicionalno začeli s Sipijado, kot so pred sedmimi leti poimenovali prvo tekmo, v kateri štejejo le sipe in lignji. No, štejejo tudi hobotnice, a so pri nas redke. Izjema je manjša vrsta folpo, ki ima samo eno vrsto seskov na lovkah. Na letošnji Sipijadi ni prijela nobena.»Lov na kalamare, sipe in hobotnice traja po Jadranu skozi vse leto, pri nas pa se začne novembra, ko se pridejo sipe iz globljih voda v plitvine drstit. Ko temperatura morja pade pod 17 stopinj, se pojavijo čisto ob obali. Lovimo jih, dokler se voda ne segreje, ko gredo spet v globlje vode. Vsekakor je tu morje zanje ugodno za razmnoževanje,« pravi eden najboljših športnih ribičev in avtor priročnika za športni ribolov na morju, organizator Sipijade, dodaja: »Tudi lignji se v poletnih mesecih držijo dlje in bolj globoko, običajno pa se novembra približajo obali. Predvsem veliki lignji plavajo skoraj na površini in še zlasti radi prijemajo ob polni luni ter ob sončnem vzhodu oziroma zahodu.«Sipijado pripravljajo po vzoru podobnih priljubljenih tekem, na katerih se lovi izključno eno vrsto rib. Izolsko ribiško društvo Menola tako že vrsto let sredi maja pripravlja Menolado, v kateri štejejo le menole, piransko ribiško društvo Arbun samo ribone, društvo Oradela tekmo, v kateri največ točk prinesejo orade. Sipijade se je letos udeležilo 23 ribičev, med njimi 6 žensk. Iz piranskega mandrača so izpluli ob svitanju na 10 čolnih. Vreme se je kmalu izboljšalo, zato so lovili do poldneva. Ta ribolov je dokaj naporen, saj se lovi s ponavljajočim se dolgim cukanjem.Ulov sicer ni bil tak kakor pred desetletji, nekateri so pač ulovili več, drugi manj, je ob vplutju k pomolu, kjer so ulov predali za tehtanje, povedal Druscovich. Skupaj 70 lignjev in sip, večjih primerkov ni bilo. Največjemu, ki ga je ujel, so natehtali 406 g. Slavil jepredin Rajmondom Žibertom.Ker je Sipijada zadnja tekma piranskih ribičev, so po njej tudi malo zafeštali, ker pa je bil uspeh njihovega ulova negotov, so za vsak slučaj prej nabavili šunko v testu, nato pa so jim na ribiški barkači Podlanici iz ulova pripravili pojedino.Lignje se lahko pripravi na veliko načinov: na žaru, gradeli, v pečici s krompirjem, zelo priljubljeni so ocvrti. Sipo se skuha in naredi v solati z oljčnim oljem, česnom in peteršiljem, lahko jo pečemo, posebno okusna pa sta sipina rižota in brodet oziroma golaž.V brodetu jih je za vse, ki jih je zaneslo mimo, pripravil. »Na oljčnem olju prepražim nasekljano čebulo, ne toliko zaradi okusa kot zato, da je brodet gost. Ko se spusti, dodam malo česna in na kose narezane, a ne na premajhno, sipe ter lignje. Tokrat sem v lonec vtaknil še večjega grancipora in tri kanoče, za boljši okus, ker se je pač to danes poleg rib znašlo v naši mreži. Seveda še solim in pustim, da se počasi kuha ter spusti. Na koncu dodam pelate, malo vina in kak feferonček,« nam je zaupal preprost star piranski recept.Pripravil je tudi lignje na šporko – povsem neočiščene pečene na žaru. A pozor, za to so primerni samo neočiščeni jadranski kalamari in ne tisti manjši uvoženi, ki se ponujajo po ribarnicah. Rok jih pripravi tako, da jim odstrani samo zobe in oči, notranjosti pa ne. Na žaru jih peče skupaj z drobovjem, in to dokaj počasi. Na koncu jih nareže na kolobarčke, še malo pokapa z oljčnim oljem in postreže. Sladokusci pojejo tudi pečeno drobovje in pravijo, da jim prav to daje posebno slast.