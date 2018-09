Sindikati k novemu ministru Medvedu

LJUBLJANA – Minister za javno upravo Rudi Medved je za danes na sestanek povabil predstavnike štirih skupin sindikatov javnega sektorja, ki so se s prejšnjo vlado ločeno pogajale o stavkovnih zahtevah. Pogajanja je marca prekinil odstop prejšnjega premierja Mira Cerarja. Sindikati pa zdaj od nove vlade pričakujejo njihovo nadaljevanje in dogovor.



Kot so zapisali na ministrstvu, bo današnje srečanje »vljudnostno-spoznavne narave«. Šlo bo torej za prvo srečanje novega ministra za javno upravo s predstavniki sindikatov, ki so na vlado naslovili vsak svoje zahteve. Nekateri pa so po imenovanju nove vlade tudi že odmrznili svoje stavkovne aktivnosti. Več kot 80 zahtev

Minister je vabilo naslovil na Jakoba Počivavška kot vodjo koordinacije stavkovnih odborov dela sindikatov, glavnega tajnika Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimirja Štruklja, predsednika policijskih sindikatov Radivoja Uroševiča in Kristjana Mlekuša ter vodji sindikatov, ki zastopajo delavce v zdravstveni negi in socialnem varstvu, Zvoneta Vukadinoviča in Slavico Mencinger.



Vse stavkovne zahteve sindikatov so bile sicer v začetku ocenjene na nekaj manj kot milijardo evrov, pri čemer so sindikati podali preko 80 različnih zahtev, od višjih plač do višjih dodatkov, regresa idr. Zadnja vladna ponudba, ki je predvidevala dvig plač za enega do tri plačne razrede ter povišanje dodatkov za nočno, nedeljsko in praznično delo, pa je bila vredna 306 milijonov evrov.