Po koncu sezone piknikov šok: Slovenci smo jedli sporno meso

Poročilo ni staro štiri mesece

LJUBLJANA – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v okviru letnega programa uradnega vzorčenja izvajala nadzor nad uporabo aditivov. Zaradi ugotovljene vsebnosti aditiva (iz skupine sulfitov, ki spadajo med alergene) v nekaj mesnih pripravkih je inšpekcija UVHVVR v septembru in oktobru izvedla poseben uradni nadzor nad uporabo navedenega aditiva. Inšpektorji za varno hrano so že v začetku junija v nekaterih mesnicah večjih trgovskih verig odkrili prepovedano rabo aditivov v mesnih pripravkih, in sicer v čevapčičih in pleskavicah.Poročilo o ugotovitvah nadzora je ministrstvo za kmetijstvo objavilo šele po dobrih štirih mesecih, ko je sezona piknikov, ko se porabi največ teh pripravkov, že končana. Pregled je bil opravljen pri osmih trgovskih verigah, v dvaindvajsetih mesnicah in sedemnajstih gostinskih obratih. Pri teh nosilcih živilske dejavnosti so inšpektorji odvzeli skupaj 34 vzorcev, z analiznimi izvidi je bila uporaba nedovoljenega aditiva potrjena še v enem primeru.Ugotovljena nedovoljena uporaba aditiva pri proizvodnji mletega mesa in mesnih pripravkov je bila ugotovljena predvsem v obratih mesnic, ki so del večjih trgovskih verig. Uporaba nedovoljenega aditiva ni bila prepoznana oziroma ugotovljena v okviru lastnega notranjega nadzora, ki so ga nosilci živilske dejavnosti dolžni izvajati, ampak ob uradnem nadzoru.Z vprašanjem, zakaj so poročilo o nadzoru izdali tako pozno, ko je sezona piknikov že končana in je od nadzora minilo že cele štiri mesece, smo se obrnili tudi na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki je upravi za varno hrano odvzelo pravico, da o izsledkih svojih ugotovitev sama obvešča javnost.Pristojni so nam odgovorili, da gre za neresnične navedbe, saj: »poročilo ni prišlo v javnost šele 4 mesece po nadzoru. Posebni nadzor UVHVVR, ki ga navaja Poročilo je bilo do konca urejeno z vsemi dopolnitvami to sredo 8. 10. konec dneva, medijem pa je bilo posredovano s spremnim sporočilom takoj naslednji dan. Datum, ki ga omenjate pa se verjetno nanaša na enega od nadzorov, ki je del celotnega Poročila posebnega nadzora.«Celotno poročilo lahko preberete tukaj: