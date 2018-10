MARIBOR – Za mesto župana Mestne občine Maribor (MOM) je veliko zanimanja. Uradno je najavljenih že sedem kandidatov, danes pa je svojega kandidata predstavila tudi Lista novinarja Bojana Požarja (LNBP). To je Igor Domanjko, ki kot svojega glavnega aduta predstavlja dejstvo, da je povsem nov obraz v politiki.



Domanjko, po izobrazbi doktor veterinarske medicine, je zaposlen v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, sicer pa nekdanji uspešni igralec tenisa. »Sem strokovnjak za uničevanje golazni, drugače pa družinski človek,« je dejal na današnji predstavitvi v Mariboru. Letos je na LNBP kandidiral za državnozborskega poslanca, a neuspešno. Za župansko kandidaturo se je odločil, ker ni zadovoljen z razmerami v mariborski občini in meni, da je za dosego sprememb treba »stopiti iz druge v prvo vrsto in nekaj narediti«.



Po besedah Bojana Požarja bo na prihajajočih lokalnih volitvah imela njegova lista svoje kandidate za župana in člane mestnega oz. občinskega sveta v Mariboru, Ljubljani in občini Hoče - Slivnica. »Mariboru želimo ponuditi možnost drugačne izbire. Naš kandidat za župana je res drugačen od ostalih,« je poudaril. Sam bo kandidiral za mestnega svetnika v Mariboru. Eni s podpisi, drugi s podporo strank Župansko kandidaturo v Mariboru so doslej napovedali aktualni župan Andrej Fištravec, novoizvoljena poslanka LMŠ Lidija Divjak Mirnik in nekdanja podžupanja Melita Petelin. Kandidaturo nameravajo vložiti z zbiranjem podpisov, medtem ko bodo nekdanji župan Franc Kangler, mestni svetnik NSi Zdravko Luketič in nekdanji poslanec Desusa Uroš Prikl kandidirali s podporo stranke. Janša za Kanglerja, mariborska SDS proti? V doslej močnih strankah SDS, SMC in SD še niso predstavili svojih kandidatov. Na sestanku razširjenega izvršilnega odbora mariborskega SDS prejšnji teden naj bi se predsednik stranke Janez Janša in evropski poslanec Milan Zver zavzela za to, da mariborski SDS podpre kandidaturo Kanglerja, a se je izvršilni odbor na začetku tega tedna temu uprl. Po poročanju medijev je 14 od 15 članov izvršilnega odbora menilo, da mora SDS v Mariboru imeti svojega županskega kandidata, in sicer predsednika lokalnega odbora Zvoneta Zinrajha. Ta zadeve še ne komentira, pravi, da bo vse znano 10. oktobra po konferenci SDS Maribor.