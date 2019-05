Selili se bodo v Nebesa

Idrijski grad Gewerkenegg

Rdeča nit razstave bo o tem, kako so Zemljine sile vplivale na nastanek idrijskega območja in izoblikovale življenje. Predstavljala bo vsebine s celotnega območja Geoparka Idrija. Z razstavo želijo spodbuditi obiskovalce, da ne obiščejo le glavnih turističnih ponudnikov v Idriji, ampak tudi tamkajšnje podeželje, si ogledajo naravne in kulturne znamenitosti ter pridejo v stik s turističnimi ponudniki zunaj mesta in se pri gostiteljih dlje zadržijo.Uvod v idrijsko zgodbo je osnovna razlaga nastanka našega planeta ter procesov, ki ga ohranjajo živega, da se stalno spreminja. »Prikazati želimo, da procesi v in na Zemlji v svoji osnovi določajo okolje, kamninsko in morfološko pestrost, ki se mu prilagajajo rastline in živali ter ne nazadnje tudi človek s svojim načinom življenja. Pomembno sporočilo razstave je, da se globalni procesi odražajo tudi lokalno,« pravijo v TIC Idrija.Na ogled bo bogata razstava z maketami, modeli, zanimivimi eksponati, animacijami in videopredstavitvami: »Z njimi bomo vsebine predstavili tistim, ki jih ta snov le bežno zanima, in tistim, ki se želijo v vsebine razstave bolj poglobiti. Najmlajšim bodo namenjene tri otroške točke, kjer bodo na igriv in interaktiven način odkrivali naravne zanimivosti in zakonitosti. Za konec nismo izpustili projektnih partnerjev, ki se bodo na moderen navidezni način obiskovalcem s kratkim videom predstavili med celotno razstavo.«Sicer pa iz Idrije prihajajo še druge dobre novice, praznik idrijskih žlikrofov in destinacija Idrija sta se uvrstila med 25 finalistov najboljših Global Top 100 v Evropi. »Mednarodna žirija neprofitne organizacije Green Destinations je namreč prečesala dobre prakse iz vse Evrope in prepoznala, da so naša prizadevanja za manj odpadkov, biorazgradljiv pribor in krožniki, povratni pralni kozarci, povezovanja z drugimi alpskimi mesti ter iskanje inspiracije za trajnost v tradicionalni idrijski iznajdljivosti zgleden primer odgovornega turizma,« so povedali v TIC Idrija.Izbor poteka v sodelovanju z ITB Berlin in drugimi mednarodnimi organizacijami v želji izpostaviti uspešne in inovativne dobre prakse na področju trajnostnega upravljanja destinacij. Ljubljana je letos zmagovalka v kategoriji mest Best in Cities z najboljšo trajnostno prakso Borzo lokalnih živil, Bled je dosegel drugo mesto v kategoriji Best in Europe, žirija pa je Komen, Rogaško Slatino, Idrijo, Koper in Podčetrtek zaradi njihovih prizadevanj na področju odgovornega turizma uvrstila med 25 najboljših finalistov v Evropi.Center za idrijsko dediščino (CID) je za destinacijo Idrija v letu 2015 pripravil prijavo na prvi javni poziv in izvedel potrebne aktivnosti in postopke za vključitev v pilotno fazo projekta Zelena shema slovenskega turizma in pridobitev znaka Slovenia Green. Po oceni mednarodnih ocenjevalcev so na osnovi strogih globalnih kriterijev glede na zbrane podatke za destinacijo Idrija prejeli znak Slovenia Green Destination - silver. Trenutno poteka postopek ponovne presoje.Znotraj tega postopka za pridobitev znaka Slovenia Green Destination je CID zbral podatke o obstoječem stanju v destinaciji in izpolnil 67 kazalnikov v posebnem poročilu. Destinacija redno spremlja pomembne trajnostne kazalnike, ki med drugimi pokrivajo področje okolja, ekonomije, družbe, kulture, turizma in človekovih pravic.