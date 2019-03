Sejo pred glasovanjem prekinili, potem pa presenetili z novico

LJUBLJANA – Koalicijske stranke in Levica so danes med prekinitvijo seje državnega zbora pred glasovanjem o rebalansu proračuna parafirale sporazum o sodelovanju, so potrdili v LMŠ. Več bodo pojasnili v izjavah po končanem glasovanju.



Koordinator Levice Luka Mesec je v soboto napovedal, da bodo v stranki podprli predlog rebalansa proračuna ter še pred tem s koalicijo podpisali sporazum o sodelovanju za letos. Ta vsebuje protokol, podoben tistemu, ki so ga parafirali lani, poleg tega pa nekatere vsebinske dogovore.



Med drugim bo Levica prevzela pobudo pri politikah, ki zadevajo odpravljanje prekarnega dela ter stanovanjske politike. Predvidena je tudi ustanovitev delovnih skupin, v katerih bo Levica z vlado usklajevala ključne ukrepe na področju plač, davkov, pokojnin, upravljanja državnega premoženja, zdravstva in dogovora o proračunih za leti 2020 in 2021.



Čeprav je Mesec dejal, da ima zagotovila, da bodo sporazum podpisali pred današnjim glasovanjem o rebalansu, so v preteklih dneh v nekaterih koalicijskih partnericah izrazili nekatere pomisleke. Med drugim so kritični do pomanjkanja informacij o finančnih učinkih dokumenta in premajhni vključenosti pri njegovi pripravi. Predvsem v SD pa opozarjajo, da je treba prevzeti odgovornost in ne samo zaslug za uspešne projekte.



Prav tako so nekatere stranke opozarjale, da morajo o dokumentu, preden ga lahko podpišejo, odločati organi strank, zato podpis do danes naj ne bi bil mogoč. Slišati je bilo, da bi Levica lahko svojo podporo rebalansu umaknila.



Danes so se pred glasovanjem sestali vodje koalicijskih poslanskih skupin. Sejo so pred glasovanjem tudi prekinili in prekinitev vmes tudi podaljšali, tačas pa jim je, kot kaže, uspelo uskladiti nekatere podrobnosti do te mere, da so sporazum parafirali.