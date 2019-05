Bomo za RTV plačevali en evro več? 

Igor Kadunc. FOTO: Blažž Samec, Delo

RTV Slovenija. FOTO: Blažž Samec, Delo

LJUBLJANA – Generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTVS)je na današnji seji programskega sveta RTVS napovedal, da bo vodstvo zavoda vladi predlagalo dvig RTV-prispevka, in sicer za 7,84 odstotka oziroma za en evro. Kot je dejal, argumenti za to so, pri čemer je navedel tako inflacijo kot tudi dvig plač zaposlenih v javnem sektorju.V svetniški razpravi jepozval, naj vodstvo RTVS do prihodnjič pripravi realna izhodišča brez predvidevanj o povečanju RTV-prispevka.Nekateri svetniki so po drugi strani več pozornosti namenili programskim vsebinam.je denimo dejal, da je predlog izhodišč asimetričen, preveč je v njem političnega, premalo ali skoraj nič kulturnega. Pri tem je opozoril na kar nekaj zanimivih in pomembnih obletnic iz svetovne literature in tudi slovenskega prostora.