Se spomnite Mašinih krogcev? Kociprova postregla z novo cvetko

LJUBLJANA – V torek so pri mandatno-volilni komisiji državnega zbora (MVK) prižgali zeleno luč noveli zakona o poslancih, ki med drugim predvideva, da bi se jim obračunavalo stroške prevoza na delo na podlagi kilometrine, odpravlja pogoj šestmesečnega opravljanja poslanske funkcije za pridobitev pravice do nadomestila plače po prenehanju mandata ter rešuje vprašanje nezdružljivosti poslanske funkcije tako, da bi za poslance v celoti veljale tako materialne kot procesne določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.Med razpravo se je oglasila tudi vodja poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek (SAB), ki je pozornost na družbenih omrežjih požela s svojo interpretacijo, kaj oziroma kdo so simboli države. »Zakaj mi sploh imamo državo, če mi ne znamo niti najvišjih simbolov države ceniti? To je simbol države, je poslanec,« je povedala sicer pravnica. Samo v vednost: simboli države so trije, in sicer grb, zastava in himna Republike Slovenije.Kociprova je marsikateremu Slovencu ostala v spominu predvsem po tem, kako je pred leti ponesrečeno razlagala, kaj je fiskalno pravilo. »Fiskalno pravilo pomeni nekaj. Fiskalno pravilo pomeni toliko (z rokama je nakazala majhen krog, op. p.), mi imamo pa zdaj toliko (z rokama je nakazala večji krog, op. p.) Zdaj moramo pa ta veliki krogec postopoma spraviti v ta mali krogec,« je tedaj razlagala.Pri MVK so sicer zavrnili vsa dopolnila, s katerimi so nekatere nezadovoljne poslanske skupine poskušale rešiti nerešeno vprašanje sankcij pri nezdružljivosti poslanske funkcije, zato podpora zakonu na seji državnega zbora ni gotova. Kociprova se je pri glasovanju o noveli vzdržala, ker se je v razpravi nakazala možnost ustavno vzdržne sankcije, ki bi jo lahko uzakonili, še preden dobijo predlog ustavnih pravnikov – možnost odvzema glasovalnih pravic in plačila.