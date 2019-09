Še polna življenja je Koprčanka Hilda umrla po rutinski preiskavi

V izolski bolnišnici je Hilda Kocjančič po domnevno rutinski preiskavi umrla. FOTO: Moni Černe

Tožnica in odvetnik sta prepričana, da sta smrt povzročila neizkušenost specialista in neupoštevanje simptomov po operaciji, ki so kazali na hude zaplete.

Je 62-letnica umrla zaradi malomarnega zdravljenja? FOTO: Družinski arhiv

Dokumentacije ni dobila

Bila je na pomirjevalih, kljub morfiju je ležala v nečloveških bolečinah, treslo jo je.

12 ur po zagotovilih, da je v redu, je bila mrtva.

IZOLA, KOPER –Dvainšestdesetletna Koprčankaje zadnja štiri leta svojega življenja preživela v Dominikanski republiki na Antilih. V Slovenijo se je vračala vsako leto, zadnji obisk leta2018 pa je bil zanjo usoden.»Odločila se je za preventivni pregled srca in ožilja, saj so zdravniki pred sedmimi leti ugotovili, da so njene žile zamašene, predpisali so ji zdravila za visok krvni pritisk in holesterol,« pripoveduje njena hčerka, 45-letnaiz Kopra.Osemnajstega julija lani je mati tako opravila samoplačniški pregled, kardiolog ji je svetoval koronarografijo (slikanje srčnih žil, op. p.). Gre za rentgensko diagnostično metodo, s katero s kontrastnim sredstvom prikažejo srčne arterije.»Mama se je dobro počutila, bila je polna življenja, reševala je križanke, nam kuhala in se veselila nakupa novega stanovanja. Koronarografija ji je bila predstavljena kot rutinska, nenevarna preiskava, zapleti naj bi bili relativno redki,« pojasnjuje Sarita, ki jo je nenadno slovo ljubljene mame zelo prizadelo. Samo zato, da njena smrt ne bi bila zaman, se je odločila javnosti povedati to zgodbo s tragičnim koncem.»Na preiskavo v SBI (Splošna bolnišnica Izola, op. p.) je bila naročena v ponedeljek zjutraj, 13. avgusta 2018, a na vrsto ni prišla, ker naj bi se zdravstveno stanje pacienta, ki so ga zdravniki obravnavali pred njo, zakompliciralo. Vrnila se je naslednji dan in spet čakala, tokrat se je pokvaril aparat. Mama je imela slab občutek, strah jo je bilo, spodbujala sem jo in jo tolažila,« s solzami v očeh pripoveduje edinka pokojne.»Tisti dan so jo vseeno sprejeli, po preiskavi okoli 14. ure me je poklical dežurni zdravnik, specialist interne medicine, vodja dejavnosti v SBI, in pojasnil, da se je med koronarografijo, ki jo je opravil kolega, zgodila majhna napaka, a da je uspešno odpravljena. Da je mama v redu, leži pa na oddelku intenzivne nege.«Ko je par minut zatem Čivnikova zagledala mamo, je takoj vedela, da je nekaj hudo narobe. »Komaj je govorila, njene oči so bile zaprte. Bila je na pomirjevalih, kljub morfiju je ležala v nečloveških bolečinah, treslo jo je.« Če bi vedela, da bo tako bolelo, bi raje umrla, je takrat dejala hčerki in ji, kot da se poslavlja od življenja, slabotno pokimala z glavo. »Ko sem videla mamo, sem znova govorila z dežurnim zdravnikom. Dejal je, da bo vse v redu, da bo mati jutri na drugem oddelku, v četrtek pa verjetno že doma. Okoli 18. ure naj bi opravili ultrazvočno preiskavo.« Dvanajst ur po klicu iz bolnišnice je bila gospa Kocjančič mrtva. Okoli treh zjutraj je v domu Čivnikovih znova zazvonil telefon. »Vaša mama je žal umrla,« so sporočili iz izolske bolnišnice.Sariti se je podrl svet, od izolske bolnišnice je zahtevala zdravniško dokumentacijo. »Izvidov in dokumentacije, vključno z ultrazvokom, za katerega so večer pred smrtjo potrdili, da je bil opravljen in da ni pokazal poslabšanja stanja, do danes nisem dobila. So ga sploh opravili? Odpustno pismo sem prejela mesec dni po smrti, kar vzbuja dodaten sum.« Vnovič je govorila z obema zdravnikoma, operater, ki je opravil koronarografijo, ji je pokazal videoposnetek poteka preiskave, pojasnil, da se je ob zožitvi žile odločil, da bo vstavil žilno opornico, pri tem pa je počila žila, zato so vstavili dodatno opornico. »Vodja dejavnosti mi je dejal, da je imela mati tako zamašene žile, da bi jo lahko kadar koli zadela kap, ter vprašal, ali bi se s smrtjo lažje sprijaznila, če bi umrla naravne smrti,« pravi neutolažljivo.Obdukcija je pokazala, da je Saritina mati umrla zaradi pretrgane stene srca, ki je nastala kot posledica infarkta. V predelu, kjer je med posegom počila žila, je strdek povzročil trombozo. Sarita Čivnik je pooblastila odvetnikain aprila na tožilstvo proti zdravnikoma z oddelka za interno medicino v SBI vložila kazensko ovadbo. Zaradi varnosti drugih pacientov je bil tragični dogodek prijavljen zdravniški zbornici. Zdravnik, ki je med interventnim kardiološkim posegom po opravljeni koronografiji povzročil pretrganje srčne žile, naj ne bi upošteval opozoril pacientke glede akutnih bolečin, zato naj bi zaradi nestrokovnega ravnanja manj kot 20 ur po posegu zaradi izlitja krvi v osrčnik umrla.Strokovnemu vodji dejavnosti na oddelku in hkrati dežurnemu zdravniku pa ovadba očita, da med posegom in po njem domnevno ni določal ter nadzoroval zdravljenja bolnice., predstavnica koprske policijske uprave, je povedala, da so maja 2019 prejeli zahtevo koprskega tožilstva po dopolnitvi kazenske ovadbe, podane zoper zaposlene v SBI zaradi suma storitve kaznivega dejanja »malomarnega zdravljenja in opravljanja zdravilske dejavnosti«. Preiskava še poteka. Koprski tožilci so povedali, da o zadevi še ni odločeno.Obrnili smo se tudi na oba zdravnika ter direktorja SBI, a ta za ovadbo ni vedel. Namesto ovadenih zdravnikov nas je poklicala njuna odvetnicain povedala, da kazenske ovadbe ne moreta komentirati, saj sta za njo izvedela od nas, in da odgovornosti za smrt stranke ne prevzemata.