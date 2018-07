Se odpravljate na pot? Premislite še enkrat

LJUBLJANA – Prvo julijsko soboto je na več cestah proti meji s Hrvaško gneča, na mejnih prehodih je podaljšano čakanje.



Zastoj je na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom, kolona vozil je trenutno dolga štiri kilometre, vozila pa stojijo tudi naprej na glavni cesti proti mejnemu prehodu Gruškovje, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.



Na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarje proti Vrhniki je zgoščen promet, zastoj je nastal na primorski avtocesti pred Ravbarkomando proti Kopru, kjer je kolona vozil dolga dva kilometra.



Zastoji so tudi na cestah Seča–Sečovlje, Šmarje-Dragonja in Starod-mejni prehod Starod.



Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Jelšane, Starod, Metlika, Dobovec in Gruškovje. Vozniki trenutno najdlje čakajo na prehodih Dragonja in Sečovlje, za vstop po eno uro, za izstop pa 30 oz. 45 minut, ter na prehodu Dobovec, kjer je čakalna doba za izstop eno uro.