FOTO: Se je že začelo, na avtocesti 12-kilometrska kolona vozil

Zapirajo predor Pletovarje

LOGATEC – Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med priključkom Unec in počivališčem Lom zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani, nastaja zastoj, potovalni čas se podaljša za 40 do 45 minut. Po poročanju zavoda Reševalni pas je v zgolj nekaj minutah nastala 12-kilometrska kolona avtomobilov, ki pa so očitno pozabili na vzpostavitev reševalnega pasu.Zaradi odstranjevanja cestninske postaje Tepanje je zastoj pred priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru. Čakalne dobe so na mejnih prehodih s Hrvaško.Občasno zapirajo predor Pletovarje, potovalni čas se podaljša za 20 do 25 minut, poroča prometnoinformacijski center.Zastoj je tudi na koncu podravske avtoceste med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce–Bled, Seča–Strunjan in Šmarje–Koper.Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje.