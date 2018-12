Še brez načrta? Najboljše silvestrovanje na prostem bo ...

Zabave bodo po vseh slovenskih mestih. FOTO: Marko Pigac, mp Produkcija



Suho in ne preveč mrzlo vreme bo idealno za silvestrovanje na prostem. V katerem mestu bo najboljše, presodite sami.bodo že tradicionalno silvestrovali na štirih trgih. Na Kongresnem trgu, kjer bo program namenjen najširšemu krogu obiskovalcev, bodo nastopili Anabel, Nika Zorjan in Victory. Na Mestnem trgu, kjer se bodo zbrali ljubitelji popevk, pa bodo nastopili Maraaya & Jazzilaz in Klara Jazbec.Na Trgu francoske revolucije bodo na svoj račun prišli ljubitelji alternativne rock glasbe, ki jih bodo zabavali Super Action Heroes, Red Five Point Star in Elvis Jackson.Na Pogačarjevem trgu, kjer bodo poskrbeli za ljubitelje slovenskih izvajalcev popularne in narodno-zabavne glasbe, pa bodo na odru Gala Kvintet in France in Krila.Polnočni ognjemet z Ljubljanskega gradu bodo pripravili z raketami iz biorazgradljivih materialov. Te bodo v zeleni barvi, ki je barva Ljubljane, in v srebrni, zlati in modri, ki so barve silvestrskega večera. Če bo megla, povečana oblačnost ali močan veter, bo ognjemet zvočni z nizko letečimi raketami, napovedujejo v Turizmu Ljubljana., kjer ima javno silvestrovanje najdaljšo tradicijo v Sloveniji, bosta nastopila Nuša Derenda in Pop Design.zabavo za otroke pripravljajo ob 13. uri v Pravljični deželi. Od 22. ure naprej pa bo zabava za odrasle na Krekovem trgu, kjer bodo za glasbo skrbeli Rok ’n’ band.bo od 22. ure na Glavnem trgu pestro, za zabavo bo skrbel Marko Vozelj z Mojstri.Na Titovem trgu vse bo ob 18. uri začelo otroško silvestrovanje, ob 22. uri pa bodo za zabavo poskrbeli Mambo Kings.Nabo silvestrovanje z S.O.S. Kvintetom na Jezerski promenadi od 22. ure naprej.vas bodo na Carpacciovem trgu v novo leto ob 20. uri popeljali Kingstoni in gost presenečenja.Slavko Ivančič in Manouche bosta poskrbela za silvestrsko noč vna Tartinijevem trgu.Na Glavnem trgu vse bo vse skupaj začelo ob 21. uri, za zabavo bo poskrbel Gašper Rifelj s spremljevalno skupino MI2.boste lahko od 22. ure v šotoru pred mestno hišo silvestrovali s skupino Čuki in DJ Mitchem.Nabodo na Mestnem trgu za zabavo od 22. ure skrbeli Karneval Banda in Bomb Shell. Že od 11. ure pa bo silvestrovanje za otroke.bodo na Trgu zmage ob 22. uri nastopili skupina Tropic, Mišo Kontrec in D`Kwaschen Retashy.