SDS prišel na dan s starim predlogom

LJUBLJANA – Poslanska skupina SDS je v državni zbor znova vložila predlog novele zakona o davku na dodano vrednost, s katerim želi stopnji davka na dodano vrednost (DDV) vrniti na predkrizno raven. Predlagajo vrnitev splošne stopnje DDV na 20 odstotkov in nižje stopnje DDV na 8,5 odstotka, ob tem pa še uvedbo druge nižje stopnje, v višini pet odstotkov.



V poslanski skupini SDS so v sporočilu za javnost spomnili, da so bile sredi leta 2013 v času vlade Alenke Bratušek določene višje stopnje DDV. Splošna stopnja je bila dvignjena z 20 odstotkov na 22, nižja stopnja pa z 8,5 odstotka na 9,5. Pri tem je bil dvig določen kot časovno omejen ukrep, ki naj bi veljal do leta 2015, vendar je nato vlada Mira Cerarja predlagala, da višje stopnje DDV postanejo trajne, kar je državni zbor novembra 2015 potrdil.



Ker Slovenija od leta 2014 beleži gospodarsko rast, prav tako se povečujejo prilivi v proračun, v SDS predlagajo, da se stopnji DDV znižata na predkrizno raven. Predlagajo tudi, da uvedemo dve znižani stopnji DDV. Pri tem bi prva nižja stopnja znašala 8,5 odstotka, druga nižja pa pet odstotkov, ki bi veljala za otroška oblačila in obutev, šolske potrebščine ter gasilsko opremo, poleg tega pa tudi za dobavo električne energije, zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja.



Tokratni predlog za novo ureditev višine DDV je že tretji predlog iz vrst SDS. Oba prejšnja predloga je državni zbor zavrnil.