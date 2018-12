SDS na nož, proti Šarcu napovedana ustavna obtožba

LJUBLJANA – Poslanci so s 44 glasovi proti in z 31 za končali parlamentarno pot predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zofvi).



V SDS, ki je z novelo že večkrat poskušala uresničiti ustavno odločbo iz leta 2014 o financiranju šolstva, so zato za petek napovedali vložitev ustavne obtožbe proti premierju Marjanu Šarcu.



Predlog ustavne obtožbe so zaradi nepripravljenosti vlade za uresničitev ustavne odločbe o financiranju zasebnega šolstva poslanske skupine SDS, NSi in SNS pripravljale že v začetku meseca, a so nato napovedale, da bodo počakale na obravnavano predloga novele zakona na decembrski seji.



V SDS so omenjeno novelo v preteklem mandatu v državni zbor vložili štirikrat, a jo je takratna vladajoča koalicija vsakokrat zavrnila. Danes je novela tako že petič končala zakonodajno pot. Z njo so po navedbah največje opozicijske stranke želeli uresničiti odločbo ustavnega sodišča, ki je leta 2014 ugotovilo, da je ureditev, po kateri se javni programi v zasebnih osnovnih šolah financirajo 85-odstotno, neustavna, in da mora država uzakoniti stoodstotno financiranje. Neskladje bi moral državni zbor odpraviti v enem letu, a se to do zdaj še ni zgodilo.



Vlada Marjana Šarca pa nasprotuje predlogu novele zakona. Kot so sporočili 22. novembra, je po njihovem prepričanju delno urejanje problematike financiranja zasebnih šol neprimerno. Stališče je na današnji seji ponovil minister za izobraževanje znanost in šport Jernej Pikalo, ki meni, da se mora področje urediti z rešitvami, ki bodo celostno umeščene. Vlada se zavezuje, da bo celovito rešitev poskušala najti v začetku naslednjega leta, vsekakor pa do začetka naslednjega šolskega leta, je še napovedal minister.