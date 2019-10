Šarec zanikal, da je naročil klic: Resnica je nekje vmes in ni bilo tako brutalno

Kralj ravnal naivno, neizkušeno in nepravilno

»Dokler teče postopek, ne bi dajal konkretnih izjav, da ne bi vplival nanj,« pravi Brane Kralj. FOTO: Uroš Hočevar

LJUBLJANA – Več kot mesec dni po izbruhu afere v zvezi s posredovanjem generalnega sekretarja stranke LMŠpri imenovanjuna mesto direktorja družbe Uradni list so v prostorih protikorupcijske komisije potekala zaslišanja vpletenih, med drugim tudi premierja Marjana Šarca, na spletni strani poroča 24ur.»Predsednik vlade se je danes odzval vabilu KPK v zvezi s klicem generalnega sekretarja stranke LMŠ Braneta Kralja. O vsebini pogovora predsednik vlade ne more govoriti, je pa v zvezi s tem vse pojasnil na tiskovni konferenci dne 29. avgusta 2019,« so v kabinetu premierja navedli za STA. Več podrobnosti niso razkrili niti na protikorupcijski komisiji, saj, kot so povedali, postopek še poteka.Prijovićeva je Kralja pristojnim institucijam, med njimi tudi KPK, prijavila zaradi pritiskov pri kadrovanju. Kot je navedla, ji je naročil, da država pričakuje imenovanjeza direktorja Uradnega lista. Po razkritju in pogovoru s Kraljem je premier 29. avgusta sporočil, da Kralj ne bo več generalni sekretar LMŠ, a bo posle opravljal do imenovanja novega generalnega sekretarja.Zatrdil je, da za klic ni vedel, ter ocenil, da je Kralj ravnal naivno, neizkušeno in nepravilno in da klic ni bil primeren, a da je "resnica nekje vmes in ni bilo tako brutalno". Kralj pa je pojasnil, da je želel zgolj povedati, da je Šoltes dober kandidat. Slednji je sicer po odmevni aferi kandidaturo za delovno mesto umaknil, češ da "ne želi sodelovati v političnih igrah", direktor Uradnega lista pa je postalŠarec je po koncu današnjega zaslišanja za POP TV povedal, da je bil povabljen kot priča in vprašan, ali je za ta klic vedel in če ga je naročil. »Povedal sem, da ne,« je dejal.»Po navadi tovrstnih ravnanj organov ne komentiram, se bom komentarja tudi tokrat vzdržal. Mogoče pa je bilo malenkost nenavadno, da v kakšnih bolj odmevnih primerih tega ni bilo, tukaj pa takoj. Ne vem, ni moje, da sodim o tem. Te organe spoštujem, tako protikorupcijsko komisijo kot tudi sodišča in druge, ter se v to ne spuščam. Danes sem prišel sem, povedal sem, kar vem, in to je to,« pa je odgovoril na vprašanje, če je bil postopek izpeljan korektno glede na to, da je predsednik komisije na novinarski konferenci po izbruhu afere trditve Prijovićeve navajal kot dejstva.Brane Kralj je bil v izjavah skop. »Dokler teče postopek, ne bi dajal konkretnih izjav, da ne bi vplival nanj,« je dejal za POP TV.