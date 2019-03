Ocena vlade padla, NSi se prebija proti vrhu

Največ pridobil NSi

Janez Janša s stranko SDS ima veliko manj podpore kot LMŠ. FOTO: Matej Družnik, Delo



Zadovoljni z vlado

Šarec na vrhu lestvice priljubljenosti

Borut Pahor. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

LJUBLJANA – Najbolj priljubljena stranka ostaja LMŠ, ki bi jo volilo 28 odstotkov vprašanih, kar je dobre tri odstotne točke manj kot mesec prej. SDS bi volilo 13,7 odstotka, je pokazala anketa Vox populi agencije Ninamedia. Na tretje mesto pa bi se uvrstil NSi z 8,2-odstotno podporo, kar je 4,3 odstotne točke več kot februarja. Tudi ocena vlade je padla. Če bi bile volitve v nedeljo, bi se na četrto mesto uvrstil SD (8,1 odstotka), sledijo pa Levica (6,2), Desus (3,1), SNS (2,4), SAB (1,9), SLS (1,7) in SMC (0,4). V primerjavi s februarsko anketo je največ pridobila stranka NSi, ki ji je podpora s 3,9 narasla na 8,2 odstotka. Stranka SDS je pridobila 2,1 odstotni točki. Podpora je narasla tudi Desusu. Upada pa podpora preostalim koalicijskim strankam. LMŠ je v februarski anketi podpiralo 31,3 odstotka anketiranih, marca pa bi jovolilo 28 odstotkov. Podpora je padla tudi SMC, in sicer z 2,7 na 0,4 odstotka, SAB z 2,9 na 1,9 in SD z 8,9 na 8,1. Manj volivcev bi volilo tudi SLS (z 2,5 na 1,7). Volitev se ne bi udeležilo 5,4 odstotka anketiranih, druge stranke pa bi izbral en odstotek vprašanih. 20,1 odstotka vprašanih ne ve, koga bi volilo. Ob upoštevanju opredeljenih volivcev bi LMŠ prejel 37 sedežev v državnem zboru (DZ). SDS 18, NSi 11, SD 10, Levici 8, Desus pa 4.Delo vlade kot uspešno ocenjuje 60,3 odstotka vprašanih, kar je 9,6 odstotne točke manj kot februarja. Kot neuspešno njeno delo ocenjuje 35 odstotkov oziroma 11 odstotnih točk več kot februarja. Z 'ne vem' je pri vprašanju o oceni dela vlade odgovorilo 4,7 odstotka vprašanih.Med politiki premierostaja bolj priljubljen kot predsednik republike. Na lestvici priljubljenosti politikov se je na tretje mesto uvrstila evropska poslanka, sledita ji evropska komisarkain poslanka NSiJavnomnenjsko telefonsko anketo je za Dnevnik in RTV Slovenija med 12. in 14. marcem opravila agencija Ninamedia na vzorcu 700 oseb.