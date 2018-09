Šarec si ne želi nogometa brez gola

Za izvolitev 16-članske ministrske ekipe je potrebna podpora večine navzočih poslancev, ki bodo na javnem glasovanju odločali o listi kandidatov v celoti.

Nepremišljene obljube kot bumerang

»Pokopavali so nas že pred rojstvom«

Poslanci bodo glasovali o 16 ministrskih kandidatih



Predlagani so:



Andrej Bertoncelj za ministra za finance

Samo Fakin za ministra za zdravje

Boštjan Poklukar za ministra za notranje zadeve

Rudi Medved za ministra za javno upravo

Andreja Katič za ministrico za pravosodje

Jernej Pikalo za ministra za izobraževanje, znanost in šport

Dejan Prešiček za ministra za kulturo

Miro Cerar za ministra za zunanje zadeve

Ksenija Klampfer za ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zdravko Počivalšek za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo

Jure Leben za ministra za okolje in prostor

Karl Viktor Erjavec za obrambnega ministra

Aleksandra Pivec za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Alenka Bratušek za ministrico za infrastrukturo

Jožef Česnik za ministra brez resorja, pristojnega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu

Marko Bandelli za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo

LJUBLJANA – V državnem zboru se je začela izredna seja, na kateri bodo poslanci potrjevali listo 16 kandidatov za ministre in naposled tudi izvolili 13. slovensko vlado.Novi premierje v uvodnem nagovoru poudaril, da so bili odzivi v javnosti na kandidate različni, saj v demokraciji nikoli niso vsi zadovoljni, mnogokrat nihče. Toda od tega ne bo uspeha, je dejal. »Za nami so dolgi in naporni tedni. Predlagani kandidati za ministre so pripravljeni biti tarča napadov, pripravljeni so na neprespane noči, delati za rezultate, saj samo to šteje. Nogomet brez gola ne upraviči pričakovanj. Nase so prevzeli težko breme. Lažje je od strani opazovati in kritizirati kot kaj narediti. Čaka nas veliko dela,« je povedal.V nadaljevanju se je nadejal, da bo nova ekipa uspešna pri izboljšanju zlasti razmer v zdravstvu, zaželel si je učinkovitega dela in predvsem dobrega medresorskega usklajevanja. Dotaknil se je tudi nedavne polemike gospodarstvenikov in jih pomiril: »Da bi Slovenija uničila podjetniško spodbudo in ustvarila Venezuelo? Nikoli in nikdar.«»Nisem želel preveč posegati v javne debate, saj to lahko vnaša le še večji nemir. Treba se bo sestati in operativno iskati mnenje za dobro ljudi. Nisem konkreten niti nisem želel biti, vsaka nepremišljena obljuba se vrne kot bumerang in škodi vsem. Javni sektor in gospodarstvo morata delati z roko v roki, ne pa se zmerjati in gledati postrani. Lepa beseda lepo mesto najde,« je poudaril.Spregovoril je tudi o obrambno-varnostnem sistemu in ustavni ureditvi. »Priče smo različnim oblikam hujskanja in postrojem, ki ne sodijo v demokratično ureditev,« je dejal Šarec in dodal, da paravojaške strukture niso pravi odgovor na vprašanja varnosti in obrambe države.Z današnjo potrditvijo ministrske ekipe bo po njegovih besedah zaključen dolg in na trenutke zapleten proces oblikovanja 13. slovenske vlade. »Veliko je bilo povedanega v zadnjih tednih in mesecih, z vseh strani, pokopavali so nas že pred rojstvom. Dokazali smo, da govoriti znamo, tudi veliko, če je treba, zdaj je čas, da začnemo delati,« je sklenil Šarec.