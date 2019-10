Šarec se je odzval na govorice o nezvestobi: »Mi se vročine ne bojimo«

LJUBLJANA – Potem ko so v SDS predlagali, naj komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) obravnava morebitno zlorabo Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) od predsednika vlade Marjana Šarca in državnega sekretarja za nacionalno varnost Damirja Črnčeca, ko so se pojavile govorice, da so v Sovi po njunem posredovanju zaposlili javnosti neznano nekdanjo uradnico občine Kamnik, s katero naj bi bil Šarec povezan tudi zasebno, se je premier odzval. Njegov zapis objavljamo v celoti:



»Kakor sem že navajen zadnji dve leti, odkar sem stopil v državno politiko, sem deležen vztrajnih namigovanj in neresnic s strani raznih portalov, povezanih s stranko SDS. Tudi tokrat je tako. Začelo se je z mojo preteklostjo, mojo posvojitvijo in mojim domnevnim tujim poreklom. Tokrat mi očitajo zunajzakonsko razmerje, kar pomeni, da so se spet spravili na osebno raven. Omenjena gospa nikoli ni bila zaposlena na občini Kamnik, niti z njo nimam nobenega razmerja. Prav tako pa nisem vršil nobenih pritiskov glede zaposlitve. Tudi druge stvari, omenjene v članku glede članov mojega kabineta, so namenjene zgolj temu, da bi nas med seboj sprli in ustvarili nezaupanje. Pa nas ne bodo, še bolj bomo grizli! To je vse kurjenje mokrih drv. Kdor se boji vročine, naj ne hodi v kuhinjo je izrek, ki se ga v kabinetu večkrat spomnimo. Mi se vročine ne bojimo. Tudi govorice, kako smo v koaliciji tik pred razpadom in sprti, ne držijo. Prepričan sem, da je v naši ljubi Sloveniji dovolj resnih problemov, ki jih rešujemo in jih moramo reševati. In to skupaj.«