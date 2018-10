Šarec o proračunu: Številke so lahko precej neizprosne

LJUBLJANA – Koalicijske partnerice so se danes seznanile s proračunskim stanjem, je po sestanku povedal premier Marjan Šarec. Proračun za 2019 velja in tak predlog bo Slovenija poslala do sredine meseca v Bruselj. Prihodnje leto bo treba pripraviti rebalans, v katerem bodo zajeti tudi drugi ukrepi.



»Imeli smo prvo srečanje koalicijskega vrha. Seznanili smo se s proračunskim stanjem, pogledali smo obstoječe razmere in se pogovorili, kako bomo delovali v bodoče,« je dejal Šarec. Evropski komisiji bodo do 15. oktobra poslali predlog proračuna 2019 v sedanji obliki. Glede rebalansa pa je povedal, da bo treba spoštovati fiskalno pravilo, torej je »manevrski prostor, kakršen je«. O številkah Šarec ni govoril, izpostavil je odprta vprašanja, kot so pogajanja s sindikati javnega sektorja in sprostitev varčevalnih ukrepov s prihodnjim letom. »Številke so lahko precej neizprosne in v tem okviru se bo treba gibati.« Med prioritetami, o katerih je po njegovih besedah sicer že ves čas govor, je omenil zdravstvo in obrambno-varnostni sistem. Ob tem pa je poudaril še pripravo zakonodaje za manj birokratskih ovir, tudi v delovanju občin. Ob vprašanju, ali pričakuje podporo Levice, je med drugim zatrdil, da LMŠ in Levica komunicirata ves čas in da se poslanski skupini tudi sestajata. V protokolu o sodelovanju, ki sta ga Levica in vladni petorček le parafirala, ne pa tudi podpisala, je namreč poseben člen, po katerem mora biti Levica vključena v pripravo proračuna že od začetka.