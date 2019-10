Šarec na FB: Nekateri me zmerjate, drugi preklinjate državo

​Zakaj so šli v akcijo brez statusa?

LJUBLJANA – Slovenci in Slovenke so zbrali izjemno visok znesek za zdravljenje malegas Primorskega, ki potrebuje najnovejše gensko zdravilo. A prišlo je do zapleta, kot smo pisali v četrtek, zato ker društvo Palčica Pomagalčica nima statusa humanitarne organizacije . Zatorej bi bilo skoraj štiri milijone zbranega denarja visoko obdavčenega.​Na gnev Slovencev se je na facebooku odzval predsednik vlade: »Dobro jutro, zasuli ste me z zasebnimi sporočili glede obdavčitve društva, ki zbira denar za Krisa. Nekateri me zmerjate, drugi preklinjate državo in govorite, da bi mi radi pobrali davek od donacij. Lepo prosim, da se vsi skupaj malo umirimo in pogledamo kaj je na stvari. Ker ne morem odgovoriti vsakemu posebej, odgovarjam tukaj. Društvo nima statusa humanitarne organizacije in zato zapade pod davčno zakonodajo. Zakaj so šli v akcijo brez tega, ne bom ugotavljal na tem mestu, ker nima smisla. Verjemite pa, da zagotovo ni v interesu nikogar normalnega, da bi želel na vsak način pobrati ta davek. Za neizpolnjevanje kriterijev društva sem izvedel včeraj in takoj naročil, da vsi skupaj poiščemo možno rešitev za nastalo situacijo. Skratka, lepo prosim, ne na prvo žogo... Poiskati je treba rešitev tako za malega Krisa, kot tudi za vse darovalce. Lep dan želim vsem.«