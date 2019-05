Šarec Janševim zabrusil: Ne vtikajte se v moje zasebne zadeve!

LJUBLJANA – V državnem zboru (DZ) premier Marjan Šarec odgovarja na poslanska vprašanja. Poslanec SDS Zvonko Černač je premierju očital neukrepanje ob vse več nezakonitih prehodih meje, a je ta kritike ostro zavrnil. »Zakaj ste gluhi za klic na pomoč ljudi ob hrvaško-slovenski schengenski meji, zakaj jim ne želite pomagati?« je med drugim zanimalo Černača.



»Hvala za vprašanje, Zvonko Černač, poslanec. Odgovarjam na vprašanje, ki sem ga seveda pričakoval, glede na to, da vaš strankarski shod v Črnomlju ni preveč uspel,« je dejal Šarec ki je poudaril tudi, da je informacijo o tem, da je šlo za strankarski shod, potrdila tudi poslanka NSi Ljudmila Novak. Visoka ograja zaradi migrantov? Šarec je dejal, da za migracije ni kriva Slovenija, temveč mednarodne okoliščine. »Prejšnji teden je bilo veliko 'napucavanja' o dogajanju okoli moje hiše, domače ograje, ki je bila – mimogrede – tam že 30 let, ampak ker je bila dotrajana, sem jo pač zamenjal /.../ Vi ste natolcevali, da je to zaradi ne vem česa. /.../ Skratka, ne vtikajte se v moje zasebne zadeve, ker se tudi jaz v vaše ne. Razni vaši mediji pošiljajo vprašanja, kdo bo to plačal in zakaj je to in ali se res počutim ogroženega zaradi migrantov,« je dejal premier.



Šarcu so nekateri predstavniki stranke in protestniki v Črnomlju namreč očitali, da si je ograjo okoli hiše naredil, ker naj bi se bal migrantov.